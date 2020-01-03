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Поездка в Турцию изуродовала внешность женщины: "Я похожа на жертву автокатастрофы"

Жертва пластического хирурга пожаловалась на шарлатанов

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:48
Николь Рид Фото: PACIFIC MAGS
Николь Рид
Фото: PACIFIC MAGS

30-летняя Николь Рид из города Окленд (Новая Зеландия) заявила, что из-за неудачного медицинского туризма в Турции она изуродовала свою внешность, и теперь похожа на "жертву автокатастрофы". Об этом пишет таблоид The Sun.

Фото: Pacific Mags

Женщина работала на яхте в Средиземном море, и постоянно чувствовала себя неуверенно из-за неидеальной, по ее мнению, фигуры. Однажды она решила исправить это и записалась на подтяжку груди в Турции. Это было намного дешевле, чем в Великобритании или Новой Зеландии. Однако результат был совершенно не таким, как планировалось.

Фото: Pacific Mags

"Проснувшись после семичасовой операции, я чувствовала себя так, будто меня сбил автобус. Все тело болело, и я рвала кровью", – рассказывает Николь Рид.

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Вернувшись домой, женщина обратилась к мясному хирургу, который посоветовал ей сделать коррекционную операцию. Медик объяснил, что бактерии проникли в рану и вызвали инфекцию. "Без надлежащей медицинской помощи швы не заживут должным образом", – отметил он.

Николь Рид пыталась связаться с турецкой клиникой, где ей делали операцию, но номер телефона больше не обслуживался.

Фото: Pacific Mags

"Я хочу предупредить людей: учитесь на моей ошибке! Вы получаете то, за что платите. Я заплатила дорого", – резюмировала женщина.

Фото: Pacific Mags

Напомним, как китаянок не пустили в самолет из-за пластических операций. Кроме этого, мы писали о девушке, которая сделала 30 "пластик" ради бойфренда и осталась одна.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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