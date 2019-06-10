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Похудела почти вдвое: женщина призналась, как быстро сбросить вес

Британка Сара Джонс признается, что похудела благодаря словам 10-летней дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:42
Сара Джонс
Сара Джонс
Фото: pressassociation.com

40-летняя британка Сара Джонс из города Уоррингтон похвасталась в сети невероятным похудением за два года. Женщина, которая работает учительницей в школе, смогла привести свою фигуру в порядок и снизить вес почти вдвое: если в 2017 году она весила 141 килограмм, то сейчас – 63, пишет издание Daily Mail.

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Джонс признается, что похудела благодаря словам 10-летней дочери – Оливии. Одноклассники смеялись над девочкой из-за "жирной мамы". Тогда британка решила, что не позволит ребенку страдать из-за нее, и записалась в местный клуб худеющих. Женщина отказалась от фастфуда и мучного ради овощных салатов и фруктов. За первую же неделю ей удалось похудеть на три килограмма.

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Сейчас Сара весит 78 килограммов, за два года ей удалось скинуть 63 килограмма. Она уволилась из школы и теперь помогает другим худеющим. "Я никогда не знала, как моего мужа расстраивало, что он не мог меня обнять – но теперь он может это сделать", – смеется британка о своем преображении.

Сара Джонс похудела почти вдвое
Фото: pressassociation.com
Сара Джонс похудела почти вдвое
Фото: pressassociation.com
Сара Джонс похудела почти вдвое
Фото: pressassociation.com
Сара Джонс похудела почти вдвое
Фото: pressassociation.com
Сара Джонс похудела почти вдвое
Фото: pressassociation.com
Сара Джонс похудела почти вдвое
Фото: pressassociation.com
Сара Джонс похудела почти вдвое
Фото: pressassociation.com
Сара Джонс похудела почти вдвое
Фото: pressassociation.com
Сара Джонс похудела почти вдвое
Фото: pressassociation.com
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Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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