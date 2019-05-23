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Показали фото редчайшего черного носорога

Вид этого животного находятся на грани полного исчезновения, утверждают эксперты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
В зоопарке Чикаго родился восточный черный носорог
В зоопарке Чикаго родился восточный черный носорог
Фото: twitter.com/lincolnparkzoo

Представители городского зоопарка в Чикаго, штат Иллинойс (США), в официальном Twitter-аккаунте сообщили о рождении восточного черного носорог. Эксперты утверждают, что этот вид находится на грани полного исчезновения. 

Смотрите видео: как рождается черный носорог

На фотографии, которую работники зоопарка прикрепили к посту, новорожденный лежит на полу вольера недалеко от матери.
 

На следующем снимке, опубликованном через несколько часов, он делает первые шаги.
 

21 мая появилась еще одна радостная новость – новорожденный начал питаться материнским молоком. Смотрители за животными также отметили, что первые 48 часов после рождения детеныш активно формируется, поэтому он нуждается в дополнительном внимании.
 

Восточный черный носорог, также известный как восточноафриканский черный носорог, вошел в список животных, находящихся на грани полного исчезновения, из-за браконьерства на их рога. По данным Всемирного фонда дикой природы, популяция критически сократилась в 1970-1995 годах: с 70 тысяч до 2,4 тысячи особей.
 

Ранее "Сегодня" писали, что в зоопарке американского штата Майами после искусственного оплодотворения впервые родился редкий индийский носорог. Кроме этого, после цунами в Индонезии редкие носороги оказались под угрозой вымирания.

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