Показали "худшую в истории пассажирку самолета": видео

Женщина начала буянить, как только села в самолет

Пенсионерка устроила дебош на борту самолета Фото: Pixabay

Пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP, сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, женщина начала буянить как только села в самолет, следовавший из Лиссабона в испанский город Малага. Сперва она упала на соседа по креслу, а затем отказалась убирать сумку на багажную полку.

Как рассказали свидетели, пассажирка окончательно вышла из себя после того, как узнала, что из напитков ей могут предложить только фруктовый сок в то время, как она требовала Pepsi.

Дебоширка начала кричать и размахивать руками так сильно, что пилот посреди полета запретил ей летать рейсами авиакомпании TAP.

"Она вставала со своего места. Ее лицо был ярко-красным. Она была похожа на демона и вела себя как одержимая. Я часто летаю на самолетах, но никогда такого не встречал. Это худшая пассажирка из всех, что я когда-либо видел", — поделился один из ее попутчиков.

Сразу после приземления в аэропорту Малага невменяемую женщину арестовала полиция.

Также ранее сообщалось, что на борту самолета "Уральских авиалиний" мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица. Ранее мы писали, что на борту самолета стюард разбил об голову дебошира две бутылки вина.

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