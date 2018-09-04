Показана странная реакция смотрящей в зеркало обезьяны
Снимки сделала фотограф Прерна Джейн
Макак-резус из индийской столицы Нью-Дейли нашла кусок разбитого зеркала и воплотила сюжет басни "Зеркало и Обезяна". Снимки сделала местная фотограф Прерна Джейн и предоставила их изданию The Daily Mail.
"Никогда не видела подобного поведения у обезьяны", – рассказывает фотограф. Какой-то водитель выбросил автомобильное зеркало на обочину. Животное подобрало его. Проявляло интерес и, кажется, не распознавало себя в отражении.
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Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором русскоговорящий мужчина наливает в стакан водку и предлагает выпить своему питомцу. Пока обезьяна по кличке Яша пьет и закусывает, мужчина ведет с ним беседу о жизни в России.
Ранее в одном из зоопарков Таиланда обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. "Это заставило всех истерически смеяться, почти до слез", – рассказала девушка. Она добавила, что очень испугалась и даже не подозревала, что обезьяна попытается стянуть с нее одежду.