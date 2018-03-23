Видеошок: россиянин заставил обезьяну выпить стакан водки за Путина (18+)

Пока обезьяна по кличке Яша пьет и закусывает, мужчина ведет с ним беседу о жизни в России

В Сети появилось видео, на котором русскоговорящий мужчина наливает в стакан водку и предлагает выпить своему питомцу.

Пока обезьяна по кличке Яша пьет и закусывает, мужчина ведет с ним беседу о жизни в России.

Судя по всему, Яша уже не первый раз выпивает со своим хозяином, поскольку мужчина уточнил, что "в пьяном состоянии Яков Николаевич дурной".

Наевшись яблок, обезьяна вновь потянулась к бутылке, однако хозяин отнял ее у животного.

Примечательно, что на протяжении всего ролика обезьяна внимательно слушала своего хозяина и с удовольствием закусывала.

ОСТОРОЖНО, НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!

Напомним, в одном из зоопарков Таиланда обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. "Это заставило всех истерически смеяться, почти до слез", – рассказала девушка. Она добавила, что очень испугалась и даже не подозревала, что обезьяна попытается стянуть с нее одежду.

Владелец животного предположил, что обезьяна таким образом решила добыть грудное молоко.

Напомним, шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага". В эксперименте участвовали семь обезьян. На установленном перед ними экране появлялись знаки бумаги и камня. Подопытным предлагали указать один из них. Верный выбор награждался угощением. Так продолжалось, пока животные не понимали, что нужно выбирать бумагу. После этого процесс повторялся для сочетаний камня с ножницами и ножниц с бумагой.