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Полетать вокруг города: авиакомпания запустила "рейсы в никуда" для туристов на карантине

Сегодня, 10:37

Перевозчик обещает пассажирам "неожиданные виды", подарки и скидки на товары из дьюти-фри

Авиакомпания StarLux Airlines из Тайваня запустила "рейсы в никуда" для туристов, которые соскучились за путешествиями в период пандемии коронавируса. Об этом пишет издание Taiwan News.

Всего на рейс продавали 188 билетов. Их раскупили почти моментально. Согласно программе, пассажиры смогут сесть в самолет, который вылетит из аэропорта, покружит три часа в воздухе и сядет в том же аэропорту, из которого вылетел.

Перевозчик обещает пассажирам "неожиданные виды", подарки и скидки на товары из дьюти-фри, а также еду из ресторана с "мишленовской звездой". Сам самолет при этом будет лететь ниже обычного, чтобы люди могли сделать фотографии.

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StarLux Airlines планирует не ограничиваться одним полетом. Также такие рейсы планируют организовать и другие компании – China Airlines и EVA Air.

Напомним, ранее власти Тайваня придумали, как во время пандемии коронавируса развлечь людей, которые не представляют своей жизни без путешествий. Они запустили специальные фейковые полеты.

Смотрите в сюжете, как преодолеть страх полетов:

Напомним, "Сегодня" называли страны, которые разрешили въезд украинцам.

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