Полетели в эпицентр коронавируса: пассажирский самолет неожиданно направился в Ухань

После этого инцидента 11 членов летного состава ушли на двухнедельный карантин

Пассажирский самолет внезапно залетел в Ухань Фото: Depositphotos

По просьбе пассажиров экипаж лайнер авиакомпании Juneyao Airlines резко изменил маршрут и направился в китайский город Ухань, где ранее зафиксирована вспышка опасного коронавируса. Об этом пишет портал Shine.cn.

По информации издания, воздушное судно вылетело из аэропорта японской Осаки в 19:55 по местному времени и должно было приземлиться в китайском Шанхае. Изменение маршрута мотивировано необходимостью доставить некоторых туристов домой. Перед этим пилоты получили специальное разрешение у властей.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

Пассажиров, которые отказались прибывать в зараженный город, пересадили на другие рейсы. Также известно, что после того, как самолет вернулся в Шанхай, его продезинфицировали, а 11 членов летного состава добровольно подали заявку, чтобы их поместили на двухнедельный карантин.

Напомним, ранее мы писали о таксисте в китайской провинции Хэнань, который выгнал пассажира, приехавшего из Уханя, поскольку побоялся заразиться от него коронавирусом, который распространяется в этом регионе. Реакция водителя попала на видео, а запись опубликована на YouTube.

Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в китайском городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Согласно последним данным, от коронавируса погибли более 100 человек, заражено почти шесть тысяч.

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