Коронавирус-убийца: что известно о новой пневмонии, советы врачей, онлайн-карта заражений

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 28 января случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в 19 странах мира.

В Украине случаи заражения не подтвердились. Зато поддельной вакциной у нас уже торгуют вовсю.

В американском Центре системологии и системы имени Джона Хопкинса создали онлайн-карту, на которой в режиме реального времени можно посмотреть, как распространяется китайский короновирус по планете:

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В Китае количество инфицированных приближается к пяти тысячам человек, а 106 уже погибли. ВОЗ расценивает уровень опасности распространения болезни в мире и в регионе как высокий. А уровень распространения в Китае — как очень высокий.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за развитием событий:

28.01

14:46 На фоне дефицита масок, респираторов и прочих индивидуальных мер защиты от распространения смертельного типа коронавируса жители Китая пытаются выходить из ситуации при помощи подручных средств. В частности, в китайских аэропортах стали встречаться люди с пластиковыми бутылками на головах. Очевидно, срезав дно от бутылки, они надеются избежать инфицирования:

11:40В 15-миллионном китайском городе Тяньцзинь объявили военное положение: таким образом власти пытаются сдержать наступление коронавируса.

07:51 На многих сырьевых и финансовых рынках мира уже несколько дней наблюдается падение цен, и связывают это со страхами из-за китайского коронавируса. Некоторые эксперты уже заявили, что эпидемия может стать началом нового экономического кризиса.

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