Получил миллион долларов: учитель из глухой деревни признан лучшим в мире
Мужчина получил приз в миллион долларов
36-летний учитель физики и математики из Кении Питер Табичи стал победителем международного конкурса Global Teacher Prize. Церемония награждения состоялась в субботу, 23 марта, в ОАЭ.
Африканец получил приз в миллион долларов, обойдя около десяти тысяч конкурсантов из 179 стран мира. Ученики из средней школы деревни Пвани (Восточно-Африканская рифтовая долина), где преподает Табичи, неоднократно побеждали в международных научных конкурсах, чем привлекли внимание судей, сообщает издание Asia One.
Подавляющая часть учеников Табичи живет в необеспеченных или неполноценных семьях, остальные — сироты. Учитель признается, что его школе не хватает финансирования, он отдает 80 процентов своей ежемесячной зарплаты на учебники и школьную форму.
"Эта победа не принадлежит мне, она демонстрирует достижения юных умов. Я здесь только благодаря успеху моих учеников, — заключил кениец. — Выигрыш дает им шанс. Он означает, что у них нет границ".
Напомним, повзрослевший школьник отомстил учителю, который унизил его 20 лет назад. Кроме этого, мы писали, что на Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой.
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