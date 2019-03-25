Получил миллион долларов: учитель из глухой деревни признан лучшим в мире

Мужчина получил приз в миллион долларов

Учитель из Африки признан лучшим Фото: Pixabay

36-летний учитель физики и математики из Кении Питер Табичи стал победителем международного конкурса Global Teacher Prize. Церемония награждения состоялась в субботу, 23 марта, в ОАЭ.

Африканец получил приз в миллион долларов, обойдя около десяти тысяч конкурсантов из 179 стран мира. Ученики из средней школы деревни Пвани (Восточно-Африканская рифтовая долина), где преподает Табичи, неоднократно побеждали в международных научных конкурсах, чем привлекли внимание судей, сообщает издание Asia One.

Подавляющая часть учеников Табичи живет в необеспеченных или неполноценных семьях, остальные — сироты. Учитель признается, что его школе не хватает финансирования, он отдает 80 процентов своей ежемесячной зарплаты на учебники и школьную форму.

"Эта победа не принадлежит мне, она демонстрирует достижения юных умов. Я здесь только благодаря успеху моих учеников, — заключил кениец. — Выигрыш дает им шанс. Он означает, что у них нет границ".

Напомним, повзрослевший школьник отомстил учителю, который унизил его 20 лет назад. Кроме этого, мы писали, что на Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой.

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