Попытку мужчины спасти полыхающую Ferrari сняли на видео
По предварительным данным, у машины загорелся двигатель
Прохожий снял на камеру, как владелец квартиры в Монте-Карло, Монако, безуспешно пытался потушить возгорание в своей Ferrari F40. Инцидент попал на видео и заинтересовал газету Daily Mirror.
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На записи показано, как над горящим красным Ferrari поднимаются клубы черного дыма, а незнакомец стоит на балконе и поливает его из шланга. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные и потушили возгорание.
Отмечается, что у машины, которая стоит миллион фунтов стерлингов, загорелся двигатель.
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Напомним, итальянский автопроизводитель Ferrari "сдался" и перешел на экономичные двигатели. Новая модель SF90 Stradale стала вторым гибридным суперкаром Ferrari. Производитель не стал выпускать чистый электромобиль, выбрав компромиссный вариант между традиционными двигателями внутреннего сгорания и электромотором.
Также Ferrari показала первое фото нового суперкара. Сообщается, что спидстер с внутризаводским индексом F176 будет построен на базе модели 812 Superfast и получит официальное имя 812 Monza.
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