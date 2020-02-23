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Попытку мужчины спасти полыхающую Ferrari сняли на видео

По предварительным данным, у машины загорелся двигатель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:57

Прохожий снял на камеру, как владелец квартиры в Монте-Карло, Монако, безуспешно пытался потушить возгорание в своей Ferrari F40. Инцидент попал на видео и заинтересовал газету Daily Mirror.

Мужчина хотел потушить с балкона пожар в Ferrari и попал на видео
Мужчина хотел потушить с балкона пожар в Ferrari и попал на видео
Фото: Unsplash

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На записи показано, как над горящим красным Ferrari поднимаются клубы черного дыма, а незнакомец стоит на балконе и поливает его из шланга. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные и потушили возгорание.

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Отмечается, что у машины, которая стоит миллион фунтов стерлингов, загорелся двигатель.

Смотрите видео: советы по выживанию в авто

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Напомним, итальянский автопроизводитель Ferrari "сдался" и перешел на экономичные двигатели. Новая модель SF90 Stradale стала вторым гибридным суперкаром Ferrari. Производитель не стал выпускать чистый электромобиль, выбрав компромиссный вариант между традиционными двигателями внутреннего сгорания и электромотором.

Также Ferrari показала первое фото нового суперкара. Сообщается, что спидстер с внутризаводским индексом F176 будет построен на базе модели 812 Superfast и получит официальное имя 812 Monza.

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