Ferrari показала первое фото нового суперкара

Сегодня, 06:41

Дебют автомобиля состоится в середине сентября


Фото: Ferrari J50

Компания Ferrari показала первое изображение нового суперкара, дебют которого состоится на специальном мероприятии в середине сентября. По слухам, спидстер с внутризаводским индексом F176 будет построен на базе модели 812 Superfast и получит официальное имя 812 Monza.

Стилистически Ferrari 812 Monza будет повторять концепт-кар Ferrari Rossa, представленный в 2000 году. Дизайн машины разработан ателье Pininfarina и вдохновлен легендарной 250 Testa Rossa. Среди особенностей автомобиля: низкое лобовое стекло и рельефные дуги безопасности.

Данных о силовой установке нет. Обычный 812 Superfast оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Отдача агрегата составляет 800 лошадиных сил. Совмещенный с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями он способен разгонять суперкар до "сотни" за 2,9 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 340 километров в час.

В 2016 году в честь 50-летия присутствия марки на японском рынке итальянский производитель представил открытый суперкар J50. Основой для машины, тираж которой составил 10 экземпляров, послужил 488 Spider. При этом в дизайне J50 можно найти отсылки к моделям Ferrari 1970 и 1980 годов.

Накануне сообщалось, что на продажу выставили эксклюзивный Ferrari Шумахера.

Напомним, в Китае женщина арендовала Ferrari и разбила машину через несколько минутУ машины, стоимость которой составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов сильно повредилась передняя часть, помимо этого, отвалилось переднее левое колесо. 

Также мы писали, что бизнесмен взял покататься ребенка, которому понравилась его Ferrari, и убил его в ДТП.
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