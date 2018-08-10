Ferrari показала первое фото нового суперкара

Компания Ferrari показала первое изображение нового суперкара, дебют которого состоится на специальном мероприятии в середине сентября. По слухам, спидстер с внутризаводским индексом F176 будет построен на базе модели 812 Superfast и получит официальное имя 812 Monza.

Стилистически Ferrari 812 Monza будет повторять концепт-кар Ferrari Rossa, представленный в 2000 году. Дизайн машины разработан ателье Pininfarina и вдохновлен легендарной 250 Testa Rossa. Среди особенностей автомобиля: низкое лобовое стекло и рельефные дуги безопасности.

Данных о силовой установке нет. Обычный 812 Superfast оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Отдача агрегата составляет 800 лошадиных сил. Совмещенный с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями он способен разгонять суперкар до "сотни" за 2,9 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 340 километров в час.

В 2016 году в честь 50-летия присутствия марки на японском рынке итальянский производитель представил открытый суперкар J50. Основой для машины, тираж которой составил 10 экземпляров, послужил 488 Spider. При этом в дизайне J50 можно найти отсылки к моделям Ferrari 1970 и 1980 годов.

Накануне сообщалось, что на продажу выставили эксклюзивный Ferrari Шумахера.

Напомним, в Китае женщина арендовала Ferrari и разбила машину через несколько минут. У машины, стоимость которой составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов сильно повредилась передняя часть, помимо этого, отвалилось переднее левое колесо.

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