После бури в небе появилось загадочное знамя: опубликовано фото

Жуткое изображение вызвало у очевидцев панику

В небе над Швецией увидели странное явление. Фото: pixabay

Шокирующее впечатление на пользователей сети произвел снимок, сделанный и опубликованный астрофотографом Йораном Стрэндом. После мощной солнечной бури в небе над Швецией появилось изображение, похожее на лицо внеземного существа. Фигуру освещали вспышки Северного сияния.

Загадочное изображение в небе Фото: Facebook

Жуткое изображение вызвало у очевидцев панику. Однако скептики заявили, что Северное сияние, особенно после солнечной бури класса G2, способно нарисовать в небе и не такие впечатляющие картины.

Ранее мы писали, что над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы. Природное явление сфотографировал плотник Кертис Кристенсен по дороге на работу. "Это хвост крупного холодного фронта, охватившего Соединенные Штаты на этой неделе. Такое часто происходит в этом году, но я никогда не видел настолько большого облака, протянутого вдоль всего горизонта. В социальных сетях все ошеломлены", — прокомментировал Кертис.

Ранее жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления - валового облака, или так называемого грозового воротника.