Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

После бури в небе появилось загадочное знамя: опубликовано фото

Жуткое изображение вызвало у очевидцев панику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:57
В небе над Швецией увидели странное явление. Фото: pixabay
В небе над Швецией увидели странное явление. Фото: pixabay

Шокирующее впечатление на пользователей сети произвел снимок, сделанный и опубликованный астрофотографом Йораном Стрэндом. После мощной солнечной бури в небе над Швецией появилось изображение, похожее на лицо внеземного существа. Фигуру освещали вспышки Северного сияния.

859349_1_w_590
Загадочное изображение в небе
Фото: Facebook

Жуткое изображение вызвало у очевидцев панику. Однако скептики заявили, что Северное сияние, особенно после солнечной бури класса G2, способно нарисовать в небе и не такие впечатляющие картины.

Ранее мы писали, что над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы. Природное явление сфотографировал плотник Кертис Кристенсен по дороге на работу. "Это хвост крупного холодного фронта, охватившего Соединенные Штаты на этой неделе. Такое часто происходит в этом году, но я никогда не видел настолько большого облака, протянутого вдоль всего горизонта. В социальных сетях все ошеломлены", — прокомментировал Кертис.

Ранее жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления валового облака, или так называемого грозового воротника.

Еще несколько материалов по теме:
Найден застывший во времени россиянин: появились фото Найден старейший мужчина Земли "Это не я в зеркале, ненавижу": 25-летний поляк на фото страдает из-за необычной внешности Просто чудо: женщину на больничной койке ожидал немыслимый сюрприз
Швеция курьез невероятное изображение северное сияние
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров