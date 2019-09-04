После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад
Британцы достали из колодца несколько старинных вещей
Элис и Бен Кроуфорд из британского города Плимут, графство Девон, в 2018 году переехали в дом георгианской эпохи (XVIII век), где случайно обнаружили тайник с загадочными артефактами. Об этом пишет издание Metro.
"Мы думали, что штукатурка на одной из внешних стен удерживает влагу внутри, стали ее откалывать и нашли это замурованное место, – рассказывает Элис. – Кирпичи были старыми, как что-то викторианское".
По словам женщины, под кирпичами скрывался старый колодец. Наверное, когда-то из него брали воду, но потом в дом провели водопровод, и он стал не нужен. Тогда прежние жильцы стали использовать его в качестве тайника, а позднее замуровали.
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Пара достала из колодца несколько старинных вещей, в том числе крест в честь 60-летнего юбилея королевы Виктории и форменную пуговицу Королевской морской пехоты Великобритании.
Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.
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