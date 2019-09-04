После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Британцы достали из колодца несколько старинных вещей

Пара нашла в купленном доме тайник Фото: Plymouth Live

Элис и Бен Кроуфорд из британского города Плимут, графство Девон, в 2018 году переехали в дом георгианской эпохи (XVIII век), где случайно обнаружили тайник с загадочными артефактами. Об этом пишет издание Metro.

"Мы думали, что штукатурка на одной из внешних стен удерживает влагу внутри, стали ее откалывать и нашли это замурованное место, – рассказывает Элис. – Кирпичи были старыми, как что-то викторианское".

Британцы нашли клад в колодце Фото: Plymouth Live

По словам женщины, под кирпичами скрывался старый колодец. Наверное, когда-то из него брали воду, но потом в дом провели водопровод, и он стал не нужен. Тогда прежние жильцы стали использовать его в качестве тайника, а позднее замуровали.

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Пара достала из колодца несколько старинных вещей, в том числе крест в честь 60-летнего юбилея королевы Виктории и форменную пуговицу Королевской морской пехоты Великобритании.

Крест в честь 60-летнего юбилея королевы Виктории Фото: Plymouth Live

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

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