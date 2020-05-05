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"Посвящу себя Марсу": Илон Маск принял резонансное решение

Миллиардер планирует продать практически все физическое имущество

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:35

Основатель компании SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск выставил на продажу свои особняки в Лос-Анджелесе (США) общей стоимостью в 39,5 млн долларов. Перед этим он заявил, что планирует продать "практически все физическое имущество". Об этом сообщает издание Business Insider.

"Я продаю почти все физическое имущество. Моя девушка очень злится на меня", – написал американки изобретатель.

Недвижимость Илона Маска
Фото: Zillow
Недвижимость Илона Маска
Фото: Zillow
Недвижимость Илона Маска
Фото: Zillow
Недвижимость Илона Маска
Фото: Zillow
Недвижимость Илона Маска
Фото: Zillow
Недвижимость Илона Маска
Фото: Zillow
Недвижимость Илона Маска
Фото: Zillow
Недвижимость Илона Маска
Фото: Zillow
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Маск объяснил это тем, что "посвятит себя Марсу" и ему не нужна недвижимость, которая "тянет его вниз". При этом деньги бизнесмену не нужны и причина продажи с этим никак не связана.

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Дом за 30 миллионов долларов оснащен семью спальнями, бассейном, теннисным кортом и двухэтажной библиотекой. В другом доме жил актер Джин Уайлдер, сыгравший главную роль в кино "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Желающий его купить обязан не сносить жилье, которое оценили в 9,5 миллиона долларов, пишет сайт Zillow.

Смотрите видео: компания Илона Маска попала в скандал

Миллиардеру и его компаниям принадлежит не менее семи объектов жилой недвижимости, большинство из которых расположены в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее 71-летняя мать Илона Маска – Мэй, которая не устает поражать публику своими идеальными образами, стала лицом Google ATAP.

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