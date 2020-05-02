Илон Маск высказался об акциях Tesla: что случилось

Акции компании Tesla, которая в марте выпустила миллионный автомобиль, подешевели более чем на 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими. Об этом сообщила Financial Times.

"Акции Tesla слишком дороги. ИМХО", – написал в Twitter 1 мая Илон Маск.

После этого твита компания Tesla потеряла 14 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что вслед за автомобилестроительными гигантами General Motors, Ford и Fiat Chrysler в США приостанавил производство машин из-за коронавируса еще и Tesla. Решение касалось работы завода компании в городе Фримонт в Калифорнии. Кроме того, компания прекратит работу своего завода по производству солнечных батарей в Нью-Йорке.

Напомним, американские автомобилестроительные гиганты Ford Motor, General Motors и Tesla, которые ранее остановили производство машин в США, получили разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

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