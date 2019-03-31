Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Прикольные смс и поздравления с днем смеха друзьям, коллегам и любимым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Картинки с 1 апреля
Картинки с 1 апреля
Фото: Pixabay

День смеха и юмора отмечается 1 апреля. В этот день принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе, домашних, словом всех, с кем вам предстоит увидеться в этот праздник – первое апреля. Первоапрельские розыгрыши, приколы на 1 апреля, первоапрельские шутки должны быть веселыми и безобидными.

Поздравления с 1 апреля
Фото: Facebook
Поздравления с 1 апреля
Фото: Facebook
Поздравления с 1 апреля
Фото: Facebook
Поздравления с 1 апреля
Фото: Facebook
Поздравления с 1 апреля
Фото: Facebook
Поздравления с 1 апреля
Фото: Facebook
Поздравления с 1 апреля
Фото: Facebook
1/7

Поздравления с 1 апреля в стихах

****

Этот день пропитан смехом,

Полон шуток необычных,

Шуток сказанных с задором,

От простых до неприличных,

И тебе шепну я тоном,

Закадычного дружка,

"У тебя спина вся в белом,

С денем тебя – днем дурака!"

Картинки с 1 апреля
Картинки с 1 апреля
Фото: Pixabay

****

Апрельский первый день веселый,

Смеются фирмы, ясли, школы,

Учителя, врачи, водители,

Смеются дети и родители,

И в этот праздник дурака,

Веселье ждёт наверняка,

Ты просто улыбнись прохожему,

И дню весеннему, погожему.

****

Ну вот настал день – 1 апреля,

Пора придумать шутки посмешней!

И постараться в этот день весенний

Вам разыграть знакомых и друзей!

****

День смеха – первое апреля,

Отметь сегодня от души!

А лучше – целую неделю

Ты развлекайся и пляши.

А главное – сегодня шутки

Никак нельзя не понимать,

И лучше ни одной минутки

Серьезно не воспринимать!

Картинки с 1 апреля
Картинки с 1 апреля
Фото: Pixabay

****

В это первое апреля

Шутки нам не надоели,

Мы сегодня в самом деле

Только лишь вошли во вкус!

Льется пусть рекой веселье,

Будет радость на пределе,

Надо нам добиться цели -

Жизнь нектаром пусть течет!

****

Вам желаю откровенно,

Целый год смеяться громко!

Ведь пришел опять день смеха,

Смейтесь долго, звонко-звонко!

Чтоб все беды и ненастья

Обходили стороной!

А в замен мешочек счастья,

Чтоб упал на вас горой!

Смех — излечит всех и вся!

Это знаешь ты и я!

****

Сегодня я в сети читал,

Что в парке метеор упал.

Что синий заяц, окном,

Что тигры заняли роддом.

И что мне это все не сниться,

И что нога твоя дымиться,

И тойтерьер похож на зверя.

Что где-то сладкие метели,

В глазури, сахарные ели.

Но просто я в это не верю,

Сегодня ж первое апреля!

Картинки с 1 апреля
Картинки с 1 апреля
Фото: Pixabay

****

На спине записка,

Кнопка на сиденье:

Шутки все уместны

В этот день весенний.

Очень важно, хоть и сложно,

Никому не верить:

В этот праздник всё возможно —

Первое апреля.

****

Ты сегодня грустным быть

Даже не пытайся,

Всех друзей развеселить

Лучше постарайся!

Слух прошел в прямом эфире:

Всем подарят по квартире,

Сильно вырастет зарплата,

И понизится квартплата.

А на пенсию отныне

Каждый купит по машине!

1 апреля, братцы –

Повод дружно посмеяться!

****

Мы с ума сойдем слегка,

Поваляем дурака,

Посмеемся тоже

И покорчим рожи.

И без этого — никак!

А кто против — сам дурак.

Знают все: в день смеха

Грусть-печаль — помеха!

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники будут в апреле 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт на 1 апреля: мясные кексы с картофельной глазурью 1 апреля День смеха: история праздника Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля
открытки стихи 1 апреля поздравления картинки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома
Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома
Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті

Популярные статьи

Вчера, 13:21Техно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

Вчера, 11:31Шоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

Вчера, 09:34Техно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

Вчера, 07:00Wellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

29 мартаТехно

Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

29 мартаFun

29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 мартаТехно

Игра The Elder Scrolls Blades вышла для Android и iOS

29 мартаШоу-бизнес

Скандал на "Холостяке": что будет в четвертом выпуске

29 мартаFun

Россиянка рассказала о жизни с "несуществующим размером груди"

29 мартаСтиль

Бриллиантовая брошь и шляпа с цветами: Елизавета II надела пастельно-салатовое пальто

29 мартаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

29 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам стоит заняться собой, а Львам составить план действий на будущее

28 мартаШоу-бизнес

Алина Гросу выходит замуж – стало известно, где и когда состоится свадьба

28 мартаFun

Хитрый мангуст обвел леопарда вокруг пальца и сбежал: забавное видео

Новости партнеров

Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Українську зірку, яка втекла до РФ, викрили у пластиці (фото)
Українську зірку, яка втекла до РФ, викрили у пластиці (фото)
Мелания Трамп показывает, как должно выглядеть белое пальто
Мелания Трамп показывает, как должно выглядеть белое пальто
Смартфоны Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 и звонилка Nokia 210
Смартфоны Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 и звонилка Nokia 210
Невеста Федора Бондарчука крутила роман с Владимиром Машковым
Невеста Федора Бондарчука крутила роман с Владимиром Машковым
Без задних ног: как побороть бессонницу
Без задних ног: как побороть бессонницу
Привычки, которые продлевают жизнь
Привычки, которые продлевают жизнь