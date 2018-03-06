Поздравления с 8 Марта – набор смс, стихов и красочных открыток
Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие варианты для поздравлений с праздником 8-го Марта
Международный женский день украинцы отмечают в четверг, 8 марта. Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие варианты для поздравлений в этот замечательный день: красивые стихи и красочные открытки.
Ранее сайт "Сегодня" писал о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.
Не забудьте поздравить с приходом весны жен, матерей, сестер, а также знакомых и коллег.
8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети
8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети
8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети
8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети
8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети
8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети
8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети
Поздравления с 8 марта: лучшие стихи
Тебе желаю я найти
В своей квартире шубку,
Ключ от машины, миллион
И клевого Мишутку!
8 Марта провести
В отеле на Мальдивах,
И чтобы в жизни у тебя
Все было так красиво!
Поздравления с 8 марта
Восьмое марта! Дамы наслаждайтесь!
Вам поцелуи дарим, праздничный салют!
Сегодня отдыхайте, расслабляйтесь,
Тарелки грязные до завтра подождут!
Поздравления с 8 марта
Дорогая! Поздравляю тебя с Днем девчонок! Искренне желаю, чтоб твоя тушь никогда не текла и ты в сумочке находила нужные вещи!
Поздравления с 8 марта
Поздравляю тебя с женским днем! Желаю, чтоб каждый твой пальчик любимый человек оковал бриллиантовыми и изумрудными оковами!
Поздравления с 8 марта
Восьмое марта! Дамам – радость!
Сегодня можно позже встать!
Желаю, чтоб тебе достались:
Прекрасный завтрак, чтоб в кровать,
Роскошнейших цветов букет,
В глазах любимых нежный свет!
Поздравления с 8 марта
8 марта – официальный женский день для выклянчивания подарков, цветов и комплиментов... Не упусти свой шанс! Гуляй на всю катушку!
Поздравления с 8 марта
Все сегодня для прекрасных дам!
Цветы, путевки в Амстердам,
Любовь, подарки, поздравленья,
И за столом все угощенья!
Старались все мы как могли,
С любовью, ваши мужики!
Поздравления с 8 марта
С 8 марта поздравляю,
Быть цветущей я желаю!
Не грусти, не вешай нос,
Будь веселой, твой матрос!
Поздравления с 8 марта
Желаю счастья и любви — они дороже всех подарков! И пусть все сбудутся мечты, в прекрасный день 8 марта!
Поздравления с 8 марта
Желаю оптимизма, здоровья в организме, удачи и богатства, с мечтой не расставаться!
Поздравления с 8 марта
Любимая, алло, алло! Мне несказанно повезло, Что дозвонился, достучался И что с тобою повстречался. Восьмое марта. Жди, лечу! Всю жизнь любить тебя хочу!
Поздравления с 8 марта
Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете! С женским днем я поздравляю, Маме лучшего желаю!
Поздравления с 8 марта
Тебя, сестренка, поздравляю С Международным Женским днем! Пускай сегодня, будто в мае, Повеет солнцем и теплом! И вырастут цветы под снегом, И соберу я их в букет, И подарю тебе сегодня! Желаю счастья много лет!
Поздравления с 8 марта
С 8 Марта тебя, подружка, Самых классных тебе игрушек! Пусть мужчины кричат: "Плачу!", Исполняя каприз и мечту!
Поздравления с 8 марта
Мамочка моя родная, С 8 Марта, дорогая! Я скажу тебе любя, Лучше в мире нет тебя. Я тебе желаю счастья, Пусть уходят все ненастья. Красоты, любви, тепла Будь здоровой ты всегда!
Напомним, мы предлагали идеи, как сделать поделки на 8 Марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.
Вы сейчас просматриваете новость "Поздравления с 8 Марта – набор смс, стихов и красочных открыток". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"