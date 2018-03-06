Поздравления с 8 Марта – набор смс, стихов и красочных открыток

Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие варианты для поздравлений с праздником 8-го Марта

Международный женский день украинцы отмечают в четверг, 8 марта. Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие варианты для поздравлений в этот замечательный день: красивые стихи и красочные открытки.

Ранее сайт "Сегодня" писал о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.

Не забудьте поздравить с приходом весны жен, матерей, сестер, а также знакомых и коллег.















8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети

8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети

8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети

8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети

8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети

8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети

8 марта отмечаем в четверг. Фото: соцсети

Поздравления с 8 марта: лучшие стихи

Тебе желаю я найти

В своей квартире шубку,

Ключ от машины, миллион

И клевого Мишутку!

8 Марта провести

В отеле на Мальдивах,

И чтобы в жизни у тебя

Все было так красиво!

Поздравления с 8 марта

Восьмое марта! Дамы наслаждайтесь!

Вам поцелуи дарим, праздничный салют!

Сегодня отдыхайте, расслабляйтесь,

Тарелки грязные до завтра подождут!

Поздравления с 8 марта

Дорогая! Поздравляю тебя с Днем девчонок! Искренне желаю, чтоб твоя тушь никогда не текла и ты в сумочке находила нужные вещи!

Поздравления с 8 марта

Поздравляю тебя с женским днем! Желаю, чтоб каждый твой пальчик любимый человек оковал бриллиантовыми и изумрудными оковами!

Поздравления с 8 марта

Восьмое марта! Дамам – радость!

Сегодня можно позже встать!

Желаю, чтоб тебе достались:

Прекрасный завтрак, чтоб в кровать,

Роскошнейших цветов букет,

В глазах любимых нежный свет!

Поздравления с 8 марта

8 марта – официальный женский день для выклянчивания подарков, цветов и комплиментов... Не упусти свой шанс! Гуляй на всю катушку!

Поздравления с 8 марта

Все сегодня для прекрасных дам!

Цветы, путевки в Амстердам,

Любовь, подарки, поздравленья,

И за столом все угощенья!

Старались все мы как могли,

С любовью, ваши мужики!

Поздравления с 8 марта

С 8 марта поздравляю,

Быть цветущей я желаю!

Не грусти, не вешай нос,

Будь веселой, твой матрос!

Поздравления с 8 марта

Желаю счастья и любви — они дороже всех подарков! И пусть все сбудутся мечты, в прекрасный день 8 марта!

Поздравления с 8 марта

Желаю оптимизма, здоровья в организме, удачи и богатства, с мечтой не расставаться!

Поздравления с 8 марта

Любимая, алло, алло! Мне несказанно повезло, Что дозвонился, достучался И что с тобою повстречался. Восьмое марта. Жди, лечу! Всю жизнь любить тебя хочу!

Поздравления с 8 марта

Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете! С женским днем я поздравляю, Маме лучшего желаю!

Поздравления с 8 марта

Тебя, сестренка, поздравляю С Международным Женским днем! Пускай сегодня, будто в мае, Повеет солнцем и теплом! И вырастут цветы под снегом, И соберу я их в букет, И подарю тебе сегодня! Желаю счастья много лет!

Поздравления с 8 марта

С 8 Марта тебя, подружка, Самых классных тебе игрушек! Пусть мужчины кричат: "Плачу!", Исполняя каприз и мечту!

Поздравления с 8 марта

Мамочка моя родная, С 8 Марта, дорогая! Я скажу тебе любя, Лучше в мире нет тебя. Я тебе желаю счастья, Пусть уходят все ненастья. Красоты, любви, тепла Будь здоровой ты всегда!

Напомним, мы предлагали идеи, как сделать поделки на 8 Марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.