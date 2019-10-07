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"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Во многих странах, в том числе в Украине, из-за распашки земель змеи практически исчезли

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:43
В Чернобыле показали фото редкой змеи
В Чернобыле показали фото редкой змеи
Фото: Pixabay

На Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, где раньше показали снимок необычного существа, появилась фотография редкой змеи вида Ренарда (степная гадюка). Как рассказали специалисты заповедника, раньше восточную степную гадюку использовали для получения яда, но в связи с резким сокращением численности этот промысел был прекращен.

Этих пресмыкающихся можно встретить лишь на небольшой территории. Во всех европейских странах Ренарда значится под охраной Бернской конвенции, если находится под угрозой исчезновения. Несмотря на ядовитость, для человека гадюка опасности не представляет.

Смотрите видео о новом чернобыльском саркофаге

Степная гадюка – вид ядовитых змей из рода гадюк семейства гадюковых, обитающая в Европе и Азии, в том числе и на территории Украины.

Ранее работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали снимок громадного гриба подберезовика.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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Источник: Сегодня
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