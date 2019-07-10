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Крупнейшее в мире передвижное сооружение: Зеленский на ЧАЭС вводит в эксплуатацию новое укрытие, онлайн

10 июля, 14:53

Novarka проектировала объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции

Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС. Фото: Flickr

На Чернобыльской АЭС проходит торжественное мероприятие, во время которого ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (укрытие) от Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции.

Новости "Сегодня" ведут прямую трансляцию с мероприятия:

В мероприятии принимает участие президента Владимир Зеленский, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, директор по ядерной безопасности ЕБРР Балтазар Линдауэр и другие официальные лица.

  • Вес арки: 36200 тонн, что больше трех тысяч больших слонов; 
  • Пролет арки: 257 м – в ширину под аркой можно разметить римский Колизей или два поезда киевского метро;
  • Длина: 162 м – на этой площади можно разместить четыре футбольных поля;
  • Высота: 106 м – это можно сравнить 35-этажным домом, а сооружение будет видно с расстояния в 45 км;
  • Это – самое большое в мире передвижное сооружение.

Напомним, Владимир Зеленский присвоил "Героя Украины" троим ликвидаторам , которые спускались под разрушенный реактор для предотвращения еще большей катастрофы.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце апреля на ЧАЭС завершились испытания объекта "Укрытие" . Новый безопасный конфайнмент предотвратит дальнейшее попадание радиоактивных материалов в окружающую среду.


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Тег Чернобыль, Зеленский, укрытие, ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, конфаймент

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