Крупнейшее в мире передвижное сооружение: Зеленский на ЧАЭС вводит в эксплуатацию новое укрытие, онлайн
Novarka проектировала объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции
На Чернобыльской АЭС проходит торжественное мероприятие, во время которого ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (укрытие) от Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции.
Новости "Сегодня" ведут прямую трансляцию с мероприятия:
В мероприятии принимает участие президента Владимир Зеленский, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, директор по ядерной безопасности ЕБРР Балтазар Линдауэр и другие официальные лица.
- Вес арки: 36200 тонн, что больше трех тысяч больших слонов;
- Пролет арки: 257 м – в ширину под аркой можно разметить римский Колизей или два поезда киевского метро;
- Длина: 162 м – на этой площади можно разместить четыре футбольных поля;
- Высота: 106 м – это можно сравнить 35-этажным домом, а сооружение будет видно с расстояния в 45 км;
- Это – самое большое в мире передвижное сооружение.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил "Героя Украины" троим ликвидаторам , которые спускались под разрушенный реактор для предотвращения еще большей катастрофы.
Новости "Сегодня" сообщали, что в конце апреля на ЧАЭС завершились испытания объекта "Укрытие" . Новый безопасный конфайнмент предотвратит дальнейшее попадание радиоактивных материалов в окружающую среду.
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