Праздник 40 святых: что нельзя делать

Сегодня, 06:54

Сегодня облегчается строгость Великого поста

Праздник 40 святых отмечают 22 марта. Фото: Getty
Праздник 40 святых отмечают 22 марта. Фото: Getty

22 марта церковь чтит память сорока Севастийских мучеников – воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа.

Сайт "Сегодня" пишет об истории и запретах праздника 40 святых.

История праздника 40 святых

Эти воины были лучшими в армии древнеримского императора Ликиния. Сам Ликия был жестоким гонителем христианства. За отказ отречься христианской веры 40 воинов римского легиона погибли в 320 году. В холодную и ветреную ночь их завели в Севастийское озеро. За ночь оно покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге бани упал замертво. Один из надзирателей, пораженный мужеством воинов, со словами "И я – христианин!" зашел в озеро. Их снова стало сорок.

День 40 мучеников относится к наиболее почитаемым праздникам. Сегодня даже облегчается строгость Великого поста.

Что нельзя делать в праздник 40 святых

  • Работать и убирать в доме не желательно в этот день.
  • Праздник Сорока Святых мучеников ежегодно празднуется во время Великого поста. И в данный день запреты такие же, как и в любой день поста. Единственная разница, что вы можете кушать еду с растительным маслом. Разрешен и кагор вино в этот день.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.
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"Сегодня"

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