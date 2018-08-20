Просто чудо: женщину на больничной койке ожидал немыслимый сюрприз

Британка пожаловалась врачам на боли в желудке

Женщина узнала о беременности в день родов. Фото: pixabay

Жительница британского города Мидлсбро Сара Бейли поняла, что беременна четвертым ребенком, лишь во время родов.

Британка призналась, что в течение беременности не увеличилась в размерах, предохранялась, и у нее были ежемесячные кровотечения. Поэтому когда у 29-летней Бейли резко заболел живот, она никак не ожидала, что это будут схватки. Ее мать Пэт первой поняла, что происходит, приняла роды у дочери и вызвала скорую.

Вскоре после рождения ребенок перестал дышать, однако оперативно прибывшие на место медики реанимировали девочку и оказали первую помощь матери. Их доставили в больницу и выписали спустя несколько дней. Девочку, весившую при рождении три с половиной килограмма, назвали Дезайрой (Desirae).

Доктора объяснили ошарашенной Бейли, что та не замечала беременности из-за нетипичного расположения плаценты перед маткой.

"Я не знала о беременности до начала родов. Все казалось нереальным. Сильнее всего было чувство вины перед Дезайрой, что я пила алкоголь и вела не самый здоровый образ жизни, потому что не знала о ее существовании", — рассказала британка. По ее словам, дети с удовольствием играют с неожиданно появившейся младшей сестрой. "Дезайра — потрясающая маленькая девочка и живое доказательство, что беременность далеко не всегда протекает как обычно", — подытожила Бейли.

Ранее мы писали о китаянке, которая долгое время не могла забеременеть, а позже пережила двойные роды в течение шести дней, произведя на свет троих детей. Редкий случай произошел в китайской провинции Хэбэй, где женщина сначала родила мальчика весом в 1,44 килограмма, а спустя шесть дней у нее снова начались схватки, в результате которых родились девочки-близнецы.

Также сообщалось что "беременность" американки оказалась опухолью в 20 кг.