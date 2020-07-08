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Просто посидеть в самолете: аэропорт предложил пассажирам "фейковые полеты"

Сегодня, 10:55

Это отличная возможность протестировать новые механизмы работы, утверждают организаторы

Власти Тайваня придумали, как во время пандемии коронавируса развлечь людей, которые не представляют своей жизни без путешествий. Они запустили специальные фейковые полеты. Об сообщает Reuters.

На первом этапе организаторы выбрали 60 победителей из семи тысяч желающих. Затем участники развлекательной программы приехали в аэропорт Суншань, получили посадочные талоны, прошли пограничный контроль, сели в самолет и даже прослушали инструктаж от стюардесс. Но никуда не улетели.

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По словам представителей аэропорта, это мероприятие – отличная возможность для них протестировать новые механизмы работы и показать пассажирам свежий ремонт.

"Я надеюсь, что пандемия скоро закончится, и мы сможем улететь по-настоящему", – говорит одна из "фейковых" пассажирок. "Хочу покинуть страну, но многие рейсы отменяют", – рассказывает другой.

Смотрите в сюжете, как преодолеть страх полетов:

По данным тайванского правительства, за первые пять месяцев 2020-го года из-за сокращения рейсов количество пассажиров уменьшилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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К слову, Тайвань закрыл границы еще в середине марта, чтобы сдержать распространение коронавируса. За все время здесь зарегистрировано 449 случаев заражения коронавирусом. 438 человек вылечились, 7 – умерли.

Напомним, "Сегодня" называли страны, которые разрешили въезд украинцам.

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