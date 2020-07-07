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Птицы сели на спины бегемотов и безопасно прошли мимо крокодилов: видео

Сегодня, 12:10

Курьезный случай произошел в южноафриканском парке Крюгера

Птицы на спинах у бегемотов незаметно прошли мимо крокодилов в южноафриканском национальном парке Крюгера. Курьезное видео опубликовано в воскресенье, 5-го июля, на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На коротком ролике показано, как детеныши бегемотов спокойно проходят по берегу водоема с маленькими птицами на спинах. Затем они приближаются к группе крокодилов, которые лежат на суше. Больше минуты животные обнюхивали опасных рептилий и оставались незамеченными. Вскоре один из крокодилов проснулся и отошел в сторону.

Видео за два дня собрало 17 тысяч просмотров.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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Ранее "Сегодня" сообщали, как в Кении бегемот растоптал туриста, который хотел сделать яркое селфи. Мужчина подошел слишком близко к животному возле отеля, где и произошло нападение. Пострадавшего доставили в больницу с внутренним кровотечением, но медики не смогли спасти его жизнь.

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Источник: Сегодня
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