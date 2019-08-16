Пятилетнюю девочку затянул эскалатор в торговом центре: видео

На место происшествия прибыли спасатели, но вытащить девочку сразу не удалось

Эскалатор затянул девочку в Китае Фото: Depositphotos

12 августа в китайском городе Ханчуан, провинция Хубэй, произошел несчастный случай: маленькую девочку затянуло в эскалатор. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На видеоролике можно увидеть, как пятилетняя девочка и ее мама спокойно поднимаются на эскалаторе в торговом центре. Затем показано, как ребенок не испивает убрать руку, когда пришло время сходить. Механизм начал засасывать руку ребенка, и девочка упала на пол. Испуганная мама попыталась вытащить дочь самостоятельно, но безрезультатно.

Смотрите видео: в метро Стамбула эскалатор "зажевал" мужчину

На место происшествия прибыли спасатели, но вытащить девочку сразу не удалось. Им потребовалось около 10 минут, чтобы демонтировать пластиковый корпус эскалатора и вызволить ребенка. Все это время прохожие успокаивали девочку, пытаясь отвлечь ее от боли.

Ранее "Сегодня" сообщали, что неисправный эскалатор стал причиной паники в парижском "Диснейленде". Кроме того, мы рассказывали, как в метро Рима рухнул эскалатор с российскими болельщиками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram