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Пятилетнюю девочку затянул эскалатор в торговом центре: видео

На место происшествия прибыли спасатели, но вытащить девочку сразу не удалось

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Эскалатор затянул девочку в Китае
Эскалатор затянул девочку в Китае
Фото: Depositphotos

12 августа в китайском городе Ханчуан, провинция Хубэй, произошел несчастный случай: маленькую девочку затянуло в эскалатор. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На видеоролике можно увидеть, как пятилетняя девочка и ее мама спокойно поднимаются на эскалаторе в торговом центре. Затем показано, как ребенок не испивает убрать руку, когда пришло время сходить. Механизм начал засасывать руку ребенка, и девочка упала на пол. Испуганная мама попыталась вытащить дочь самостоятельно, но безрезультатно.

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На место происшествия прибыли спасатели, но вытащить девочку сразу не удалось. Им потребовалось около 10 минут, чтобы демонтировать пластиковый корпус эскалатора и вызволить ребенка. Все это время прохожие успокаивали девочку, пытаясь отвлечь ее от боли.

Ранее "Сегодня" сообщали, что неисправный эскалатор стал причиной паники в парижском "Диснейленде". Кроме того, мы рассказывали, как в метро Рима рухнул эскалатор с российскими болельщиками

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