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Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Это произошло во время ремонта в здании колледжа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:57
Рабочие нашли бутылку с посланием Фото: montclair.edu
Рабочие нашли бутылку с посланием
Фото: montclair.edu

Рабочие из американского города Монклер, штат Нью-Джерси, во время ремонта в здании колледжа обнаружили внутри бутылки из-под пива записку, датированную 3 июля 1907 года. Об этом сообщается на сайте Государственного университета Монклер.

"Мы разобрали часть стены, и я нашел осколки, а затем и саму записку", – вспоминает Роберт Канаби, один из рабочих, участвовавших в ремонте колледжа. По его словам, в послании говорилось, что стена была построена 112 лет назад двумя строителями из города Ньюарк, штат Нью-Джерси, – Уильямом Хэнли и Джеймсом Ленноном.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

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"Некоторые люди жаждут оставить какое-нибудь послание. И неважно, будь то инициалы или маленький тайник, сделанный во время работы, – подчеркнул историк Майк Фаррелли. – Строители прячут это так, чтобы начальство не ругало их, но с надеждой, что однажды кто-нибудь все же увидит оставленный ими след".

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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