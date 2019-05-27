Радостный мальчик на фоне горящего дома попал на видео и прославился

Ролик с маленьким россиянином быстро распространился по сети и стал популярным

В России мальчик катался на качали во время пожара Фото: Pixabay

В доме 26б на улице Изыскателей в Наябрьске (Россия) произошел масштабный пожар. Однако внимание публики привлекло не столько само бедствие, сколько мальчик из соседнего двора, невозмутимо качающийся на качелях в разгар пожара. Ролик с ним был опубликован в местном сообществе в соцсетях и собрал десятки тысяч просмотров.

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Некоторые пользователи в комментариях посчитали такое поведение признаком равнодушия. "Это даже не мегаспокойствие, это страшно, полная бесчувственность", – написал один из юзеров. Однако многие встали на защиту ребенка. "И что тут такого?! Я так же сегодня посмотрела на этот пожар и дальше пошла заниматься делами. Вот и ребенок посмотрел и пошел качаться. А что он должен был делать?" – отметила Tatyana Arye. "Человек пользуется случаем. Так как все смотрят на пожар, качели свободны", – шутит Анна Акишина.



По данным местных СМИ, возгорание началось в полностью расселенном доме. Во время пожара конструкции здания частично обрушились, также была угроза распространения пламени на соседние жилые дома, однако пожарным удалось их отстоять.

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