Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

Ученые исследовали два моаи, которые находятся в каменоломнях вулкана Рано-Рараку

Моаи на острове Пасхи Фото: Thomas Griggs / Unsplash

Тайну загадочных каменных голов (моаи) на острове Пасхи (Рапа-Нуи) удалось разгадать международной группе археологов из США, Новой Зеландии и Чили. Ученые утверждают, что статуи, как верили рапануйцы, сохраняли плодородие земель. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Моаи на острове Пасхи Фото: phys.org

Эксперты исследовали два моаи, которые находятся в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центральной части острова. По их словам, почвы в Рано-Рараку, вероятно, являлись самыми плодородными на острове. В сочетании с источником пресной воды работы в каменоломне сами по себе могли повысить качество почвы и улучшить производство продуктов питания. Грунт в карьере богат глиной, которая сформировалась в результате выветривания вулканической породы лапилли (многоформенные вулканические выбросы – Ред.).

Смотрите видео: чьи сокровища скрывает остров Хортица

Археологи считают, что каменные статуи "охраняли" священную природу карьера и способствовали производству сельскохозяйственной пищи. Моаи не были предназначены для транспортировки и должны были остаться там.

Моаи на острове Пасхи Фото: phys.org

Недавно американские ученые установили, что знаменитые огромные статуи были созданы самими островитянами, без помощи извне. Кроме этого, мы писали, что Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ, ускоряющий процесс рассмотрения законопроекта о переименовании Острова Пасхи в Рап-Нуи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.