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"Разгадал тайну века": парень на видео повторил подвиг американцев на Луне

В Индии актер в костюме астронавта высадился на разбитую дорогу

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:07
Актер из Индии показал забавное видео "высадки на Луну"
Актер из Индии показал забавное видео "высадки на Луну"
Фото: Depositphotos

В Instagram-аккаунте индийского уличного художника Баадала Нанджундасвами появилось видео из города Бангалор, на котором он показал забавную арт-инсталляцию. Парень превратил колдобины на разбитой дороге в "кратеры Луны" и нанял актера, который прошелся по выбоинам в костюме астронавта.

INSTAGRAM

Для того, чтобы реализовать замысел, Нанджундасвами специально разрисовал ямы на улице под космический пейзаж, а после этого снял свою версию высадки на спутник. Художнику в этом помогали местные жители. Они перекрыли движение, чтобы индиец смог подготовить разбитую дорогу к представлению.

Смотрите видео: как живут художники в Германии

"Может, и американцы подобным образом снимали высаживание на Луну?" – спросил один из пользователей сети. "Ха-ха, ты разгадал тайну века!" – ответил ему второй. 

Напомним, первый человек высадился на Луну 20 июля 1969 года – это был американец Нил Армстронг, который в исторический момент произнес фразу: "Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". Высадка на Луну стала первой большой победой США, отстававших от СССР в космической гонке: советские ученые и инженеры раньше них успели вывести первого человека сначала на земную орбиту (Юрия Гагарина), а затем и в открытый космос (Алексея Леонова).

Ранее "Сегодня" писали про художника Андрея Щербака, который выложил в интернет почти 150 фотографий гигантских кошек, которых он "создал" и отредактировал в графических программах Photoshop и VSCO. Кроме этого, мы рассказывали, как знаменитый художник из Италии создал в Чернобыльской зоне новые арт-объекты.

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Источник: Сегодня
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