"Разгадал тайну века": парень на видео повторил подвиг американцев на Луне

В Индии актер в костюме астронавта высадился на разбитую дорогу

Актер из Индии показал забавное видео "высадки на Луну" Фото: Depositphotos

В Instagram-аккаунте индийского уличного художника Баадала Нанджундасвами появилось видео из города Бангалор, на котором он показал забавную арт-инсталляцию. Парень превратил колдобины на разбитой дороге в "кратеры Луны" и нанял актера, который прошелся по выбоинам в костюме астронавта.

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Для того, чтобы реализовать замысел, Нанджундасвами специально разрисовал ямы на улице под космический пейзаж, а после этого снял свою версию высадки на спутник. Художнику в этом помогали местные жители. Они перекрыли движение, чтобы индиец смог подготовить разбитую дорогу к представлению.

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"Может, и американцы подобным образом снимали высаживание на Луну?" – спросил один из пользователей сети. "Ха-ха, ты разгадал тайну века!" – ответил ему второй.

Напомним, первый человек высадился на Луну 20 июля 1969 года – это был американец Нил Армстронг, который в исторический момент произнес фразу: "Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". Высадка на Луну стала первой большой победой США, отстававших от СССР в космической гонке: советские ученые и инженеры раньше них успели вывести первого человека сначала на земную орбиту (Юрия Гагарина), а затем и в открытый космос (Алексея Леонова).

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