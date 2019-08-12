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Знаменитый художник из Италии создал в Чернобыльской зоне новые арт-объекты

Сегодня, 17:21

Четыре уличные картины основаны на документальных кадрах

Известный итальянский художник Фабиански Батсфорд посетил Зону отчуждения и создал там четыре новых арт-объекта. Его черно-белые картины украсили стены нескольких зданий, они основаны на документальных кадрах.

Художник много работает над проектами уличного искусства, его работы можно встретить в галереях, клубах и музыкальных фестивалях на международном уровне.

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Арт-объекты Фабиански направлены на привлечение внимания общества к важным темам, каждая его работа – социально-исторический комментарий. Кроме того, в своем творчестве художник использует только безвредные материалы, которые не влияют на экологию.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж. Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей.

Ранее правительство обрисовало план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Таким образом Кабмин отреагировал на указ Президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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Источник: Сегодня

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