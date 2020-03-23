Разъяренный крокодил утащил в реку 70-летнюю пенсионерку: появилось видео
Очевидцы инцидента вытащили женщину из реки и доставили в частную больницу
70-летнюю Джавару Пармар из индийского штата Гуджарат в реке крокодил схватил за ногу. Очевидцы инцидента спасли пострадавшую и доставили в частную больницу с ранами на спине и ногах. Через несколько часов она скончалась, сообщает издание The Times of India.
На обнародованном в интернете видео показано, как хищник схватил женщину за ногу, когда она стирала в реке белье, стоя по колено в воде. Это заметили двое местных жителей и стали звать на помощь. Пока они кричали, крокодил утащил Джавару под воду. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).
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После этого несколько мужчин бросились на выручку. Сначала они били по воде палками, чтобы напугать рептилию, а затем вступили с ней в схватку и вынудили отпустить жертву. Один из очевидцев снял происходящее на видео.
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