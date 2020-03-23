Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Разъяренный крокодил утащил в реку 70-летнюю пенсионерку: появилось видео

Очевидцы инцидента вытащили женщину из реки и доставили в частную больницу

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:24

70-летнюю Джавару Пармар из индийского штата Гуджарат в реке крокодил схватил за ногу. Очевидцы инцидента спасли пострадавшую и доставили в частную больницу с ранами на спине и ногах. Через несколько часов она скончалась, сообщает издание The Times of India.

На обнародованном в интернете видео показано, как хищник схватил женщину за ногу, когда она стирала в реке белье, стоя по колено в воде. Это заметили двое местных жителей и стали звать на помощь. Пока они кричали, крокодил утащил Джавару под воду. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Читайте также:
Мужчина в бою победил двухметрового крокодила и выжил

После этого несколько мужчин бросились на выручку. Сначала они били по воде палками, чтобы напугать рептилию, а затем вступили с ней в схватку и вынудили отпустить жертву. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

Видео: Our Vadodara / Facebook

Читайте также:
Из желудка аллигатора достали невероятный клад

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Мужчина в бою победил двухметрового крокодила и выжил В США два парня были арестованы за попытку напоить пивом аллигатора Жесткая схватка двух огромных крокодилов попала на видео Авантюрист устроил заплыв с огромным аллигатором: видео
видео Индия атака крокодил невероятное
Реклама

Новости партнеров

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Кухонный нож больше не тупится: хитрости поваров
Кухонный нож больше не тупится: хитрости поваров
Вкуснятина за 40 минут: Вареная колбаса в бутылке из курицы
Вкуснятина за 40 минут: Вареная колбаса в бутылке из курицы

Популярные статьи

Сегодня, 14:42Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Сегодня, 14:18Travel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

Сегодня, 14:10Wellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

Сегодня, 11:32Fun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

Сегодня, 10:16Fun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

Вчера, 12:10Food

Классический рецепт кексов в формочках

Вчера, 11:27Fun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

Вчера, 08:45Events

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

Вчера, 08:30Events

40 святых 2020 – самая сильная молитва

Вчера, 08:00Fun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 мартаFood

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

21 мартаFun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

20 мартаWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

20 мартаFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

20 мартаFood

Как правильно хранить лук в домашних условиях

20 мартаWellness

Неожиданные симптомы коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Специалисты из Японии: между раком и алкоголем существует связь
Специалисты из Японии: между раком и алкоголем существует связь
Подруга новачка Карпат працює діджеєм і виглядає просто шикарно
Подруга новачка Карпат працює діджеєм і виглядає просто шикарно
Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою
Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою