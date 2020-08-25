Реакцию кенгуру на внезапно выпавший снег в Австралии показали на видео

На одном из роликов показана драка двух кенгуру во время снегопада

В нескольких штатах на юго-востоке Австралии неожиданно выпал снег. Снимки заснеженных городов и пейзажей уже заполнили социальные сети. Однако местным жителям интересней всего наблюдать за реакцией на происходящее удивленных кенгуру. Соответствующие кадры запечатлели журналисты телеканала 7News.

Например, на одном из роликов показана драка двух кенгуру во время снегопада. Схватка произошла на ферме Уэнди Линдси, жительницы штата Новый Южный Уэльс.

"Мы часто видим дерущихся кенгуру, но чтобы это происходило во время снегопада... Это было довольно удивительно", – вспоминает Линдси.

К слову, в Австралию впервые за 15 лет пришел антарктический циклон, обернувшийся грандиозным снегопадом в Новом Южном Уэльсе, штатах Виктория и Тасмания. В горных районах выпало около 100 сантиметров снега. Пришлось даже закрыть некоторые дороги и перевалы.

Напомним, в июле в Южно-Африканскую Республику пришла настоящая зима – многие жители ЮАР впервые в жизни увидели снег.

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