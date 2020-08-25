Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Реакцию кенгуру на внезапно выпавший снег в Австралии показали на видео

Сегодня, 09:32

На одном из роликов показана драка двух кенгуру во время снегопада

В нескольких штатах на юго-востоке Австралии неожиданно выпал снег. Снимки заснеженных городов и пейзажей уже заполнили социальные сети. Однако местным жителям интересней всего наблюдать за реакцией на происходящее удивленных кенгуру. Соответствующие кадры запечатлели журналисты телеканала 7News.

Например, на одном из роликов показана драка двух кенгуру во время снегопада. Схватка произошла на ферме Уэнди Линдси, жительницы штата Новый Южный Уэльс.

Читайте также:
"Лучше бы я этого не знала": как выглядит сумка кенгуру изнутри, видео

"Мы часто видим дерущихся кенгуру, но чтобы это происходило во время снегопада... Это было довольно удивительно", – вспоминает Линдси.

К слову, в Австралию впервые за 15 лет пришел антарктический циклон, обернувшийся грандиозным снегопадом в Новом Южном Уэльсе, штатах Виктория и Тасмания. В горных районах выпало около 100 сантиметров снега. Пришлось даже закрыть некоторые дороги и перевалы.

Напомним, в июле в Южно-Африканскую Республику пришла настоящая зима – многие жители ЮАР впервые в жизни увидели снег.

Смотрите видео: первый выход малыша кенгуру из маминой сумки сняли в ровенском зоопарке

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Спасение "рядового кенгуру": в Австралии провели спецоперацию в бассейне В Австралии кенгуру атаковал парашютиста: курьезное видео Кенгуру подрался с гигантским сородичем: курьезное видео
видео Австралия снег драка кенгуру
Реклама

Новости партнеров

Жена Зинченко показала себя в эффектном купальнике
Жена Зинченко показала себя в эффектном купальнике
Надя Дорофєєва у напіврозстібнутій кофтині показала пікантне фото
Надя Дорофєєва у напіврозстібнутій кофтині показала пікантне фото
Названы четыре знака Зодиака, которые притягивают деньги
Названы четыре знака Зодиака, которые притягивают деньги
Астрологи склали топ найкращих дружин за знаком Зодіаку
Астрологи склали топ найкращих дружин за знаком Зодіаку

Популярные статьи

Сегодня, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

Вчера, 11:42Афиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

Вчера, 11:30Food

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 10:22Fun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

Вчера, 09:55Fun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

Вчера, 04:20Events

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

23 августаEvents

День флага: дата, история и традиции

23 августаПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 августа: все знаки зодиака

22 августаFood

Как приготовить домашнее вино из винограда

22 августаFood

Заготовка на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

22 августаШоу-бизнес

Михаил Ефремов выплатил семье погибшего Захарова денежную компенсацию

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять