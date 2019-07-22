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Ребенок нашел загадочное письмо в бутылке из прошлого века

Предположительно, находка проделала путь в 3,7 тысячи километров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:34
Джиа Эллиотт нашел письмо в бутылке
Джиа Эллиотт нашел письмо в бутылке
Фото: ABC news

13-летний австралиец Джиа Эллиотт во время рыбалки заметил в песке необычную бутылку с посланием, которое 50 лет назад написал мальчик из Великобритании по имени Пол Гилмор. Предположительно, находка проделала путь в 3,7 тысячи километров, прежде чем оказаться в руках мальчика. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Как оказалось, британец, которому на тот момент было 13 лет, плыл с семьей на круизном судне из английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, до Мельбурна, Австралия. Мальчик решил завести друга по переписке и написал письмо. В нем он рассказал о себе и указал адрес, по которому можно ответить. 17 ноября 1969 года Гилмор положил записку в стеклянную бутылку из-под и бросил в Индийский океан. Спустя 50 лет ее нашел Джиа Эллиотт.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

Семья Эллиотт рассказала о случившемся в социальных сетях, чтобы связаться с автором письма Гилмором. После чего журналисты ABC присоединились к поиску и смогли пообщаться с его сестрой Энни Кроссленд. Женщина заявила, что брат будет рад узнать, что его письмо наконец нашли. По ее словам, сам Гилмор на данный момент путешествует по Прибалтике, а таких бутылок с письмами было около шести. "Здорово, что хотя бы одно из них уцелело", – вспомнила Кроссленд, которая также находилась на судне.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри

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