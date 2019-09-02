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Редкую двухголовую черепаху поймали в США: фото

Фотографию пресмыкающегося сделали в американском городе Хилтон-Хед-Айленд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
В США обнаружили редкую двухголовую черепаху
В США обнаружили редкую двухголовую черепаху
Фото: Pixabay

Эксперты организации по охране черепах Sea Turtle Patrol Hilton Head Island на своей Facebook-странице опубликовали фотографию двухголового детеныша черепахи-мутанта. Снимок сделан в американском городе Хилтон-Хед-Айленд (штат Южная Каролина, США).

"Мы думали, что видели все в этот очень насыщенный сезон на море! Но вчера мы осматривали черепашьи гнезда и нашли этого двухголового малыша. Подобная мутация чаще встречается именно среди рептилий, но при этом остается крайне редкой. Мы отпустили его в океан", – отметили эксперты. 

Смотрите видео: какие существуют животные-мутанты

В комментариях юзеры написали писали, что это неправильный выбор, так как шансы на выживание такой черепахи в дикой природе равны нулю. Тем не менее, изображение привлекло внимание пользователей со всего мира, собрав тысячи лайков и комментариев.

Ранее "Сегодня" писали, как в Брейнердских озерах житель американского штата Миннесота выловил огромную рыбу-мутанта. Кроме этого, мы сообщали, что в зоопарке китайского города Сучжоу скончалась самка черепахи Рафетус Свайно (Rafetus swinhoei) – последняя из содержавшихся в неволе.

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