Самый одинокий в мире: в Китае умерла подруга самца вымирающего вида черепахи

Зоологи несколько лет безуспешно пытались добиться размножения вида Рафетус Свайно

Фото: Pixabay

В зоопарке китайского города Сучжоу скончалась самка черепахи Рафетус Свайно (Rafetus swinhoei) – последняя из содержавшихся в неволе.

Зоологи несколько лет безуспешно пытались добиться размножения вида – подселили к 90-летнему животному 100-летнего самца – на данный момент последнего известного представителя вида.

Остались ли еще в природе такие черепахи, остается неизвестным, однако некоторое время назад в водоемах Вьетнама были замечены два представителя данного вида. На данный момент их пол и нынешнее местонахождение остаются неизвестными.

На этом фоне если, хотя бы одна самка Rafetus swinhoei не будет найдена, вид могут признать фактически вымершими.

Rafetus swinhoei – крупнейший вид пресноводных черепах. Взрослая особь может достигать одного метра в длину и веса в сто килограммов. Основным ареалом обитания этих рептилий была китайская река Янцзы, которая из-за загрязнения стала непригодной для их существования.

Напомним, что в прошлом году в штате Чиапас на юге Мексики были найдены мертвыми 102 оливковых, пять зеленых морских черепах и шесть черепах Бисса.

Кроме того, мы писали, что в марте в международного аэропорта филиппинской столицы Манилы обнаружили четыре чемодана с черепахами.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.