Самый одинокий в мире: в Китае умерла подруга самца вымирающего вида черепахи
Зоологи несколько лет безуспешно пытались добиться размножения вида Рафетус Свайно
В зоопарке китайского города Сучжоу скончалась самка черепахи Рафетус Свайно (Rafetus swinhoei) – последняя из содержавшихся в неволе.
Зоологи несколько лет безуспешно пытались добиться размножения вида – подселили к 90-летнему животному 100-летнего самца – на данный момент последнего известного представителя вида.
Остались ли еще в природе такие черепахи, остается неизвестным, однако некоторое время назад в водоемах Вьетнама были замечены два представителя данного вида. На данный момент их пол и нынешнее местонахождение остаются неизвестными.
На этом фоне если, хотя бы одна самка Rafetus swinhoei не будет найдена, вид могут признать фактически вымершими.
Rafetus swinhoei – крупнейший вид пресноводных черепах. Взрослая особь может достигать одного метра в длину и веса в сто килограммов. Основным ареалом обитания этих рептилий была китайская река Янцзы, которая из-за загрязнения стала непригодной для их существования.
Напомним, что в прошлом году в штате Чиапас на юге Мексики были найдены мертвыми 102 оливковых, пять зеленых морских черепах и шесть черепах Бисса.
Кроме того, мы писали, что в марте в международного аэропорта филиппинской столицы Манилы обнаружили четыре чемодана с черепахами.
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