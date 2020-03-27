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Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать и важные приметы дня

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести родительскую субботу 28 марта

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:13

В период Великого поста 2020 в православном церковном календаре есть специальные дни поминовения усопших, и в марте 2020 года таких три. Это субботы 14-го, 21-го и 28-го марта. В такие дни и накануне вечером в храмах обычно много верующих, пришедших помолиться за своих умерших близких.

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести родительскую субботу 28 марта, что можно, а что нельзя делать в этот день.

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28 марта – поминальный день у православных христиан
28 марта – поминальный день у православных христиан
Фото: Laís Bueno / Flickr

Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются – по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.

Приметы на 28 марта

  • Воробьи чирикают – наступит ясная погода
  • Прилетели чайки – ждите ледохода и теплой погоды
  • Чайки в воде купаются – будет дождь
  • Громко чирикают воробьи – примета того, что будет ясная погода
  • Яркий закат – скорее всего, следующие дни будут очень дождливыми.

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Также есть народные суеверия:

  1. В этот день нельзя голову мыть – иначе примета станет признаком того, что разлука с родственниками предстоит
  2. Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.
  3. Нужно до самого заката носить булавку на одежде, чтобы она не была видна окружающим – это поможет избежать сглаза. Аналогичную роль играют два перстня – ими можно заменить булавку.

Смотрите видео: как пост влияет на здоровье

Как правильно провести родительскую субботу 28 марта

  • В этот день необходимо посетить службу в храме. В церковь следует принести постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся. Однако имейте в виду, что сейчас многие храмы вынуждены временно прекратить проведение богослужения и других обрядов, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Разрешены лишь частные молитвы в церквях.

28 марта нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких
28 марта нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких
Фото: Depositphotos

  • Можно пойти на кладбище и помянуть почивших близких. Возле могил родных обычно наводят порядок заранее. Церковь считает более предпочтительным посещение храма, чем кладбища.

Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать

  • В Родительскую субботу нельзя поминать самоубийц и некрещеных умерших.
  • Большим грехом считается поминать почивших спиртными напитками.

Родительскую субботу нужно провести в молитве
Родительскую субботу нужно провести в молитве
Фото: Depositphotos

  • Церковь в родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби.
  • В этот день принято раздавать милостыню и ни в коем случае в ней не отказывать. Милостыня – это не только деньги, но и пища.
  • Нельзя сквернословить, конфликтовать, а еще употреблять алкоголь. Церковь не рекомендует на этот день планировать развлечения и пышные торжества.
  • Также, считается, что в родительскую субботу нельзя убираться в доме, лучше это сделать заранее.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали о церковных праздниках и постах в марте 2020 по дням.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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