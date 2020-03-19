В православных церквях запретили богослужения из-за коронавируса

Всем православным церквям следует временно прекратить проводить богослужения и другие обряды, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

С таким призывом 19 марта обратился Вселенский патриарх Варфоломей, отметив, что запрет будет действовать до конца месяца. Сами храмы при этом должны продолжить работу.

"Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми. Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всех людей", – заявил предстоятель Константинопольского патриархата.

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В то же время, решение о запрете могут пересмотреть в зависимости от темпов распространения пандемии.

При этом монастыри продолжат проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям вход запретят.

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Варфоломей добавил, что он и духовенство будут молиться за весь мир и "за его быстрое освобождение от этого испытания".

Напомним, раньше прихожан Православной церкви Украины призвали временно отказаться от поцелуев икон, креста и священных мощей.

А во Франции архиепископ Парижский Мишель Опети запретил священникам своими руками класть в рот прихожанинам священный хлеб во время причастия.

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