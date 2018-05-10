Россиянин услышал в лесу страшные звуки: появилось видео

Включив камеру, мужчина пошел по тропинке

Россиянин услышал в лесу страшные звуки. Фото: pixabay

В лесу Тольятти (Россия) местный житель Евгений Усачев услышал страшные звуки. Включив камеру, мужчина пошел по тропинке и встретил лису, которая вела себя весьма странно: животное издавало странный пугающий лай.

Причиной такого поведения, по мнению специалистов, могло стать близкое расположение к человеку норы с лисятами. Возможно сам "турист" напугал зверя, чем спровоцировал подачу устрашающего голоса.

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Сказать однозначно, какие звуки обычно издают лисицы, невозможно, поскольку у каждого животного есть свой индивидуальный окрас голоса.

Необычный ролик набрал в социальных сетях несколько тысяч просмотров.

Напомним, загадочные звуки на заледеневшем озере записали на камеру.

В сети опубликовали ролик, главный герой которого катается на коньках по замерзшему озеру. Запись была сделана на 45-миллиметровом льду озера Лиссма-Кварнсьо недалеко от Стокгольма, Швеция, сообщает RG.ru.

Необычные звуки, которые сопровождают катание на льду, заворожили пользователей интернета. Многие отметили, что они ассоциируются у них с космосом и путешествиями по межзвездным пространствам, другие же признались, что треск темного льда их пугает.

Кроме этого, мы писали, что недалеко от Хургады из моря доносятся пугающие звуки.

Красное море известно туристам всего земного шара как место для отдыха и любительского дайвинга, однако даже там обитает множество живых существ, еще только ждущих своего открытия.

В районе острова Гифтун (неподалеку от Хургады и небольшого населенного пункта Абу-Рамад) обычные люди и дайверы слышат мистические звуки, похожие на гул и стуки.