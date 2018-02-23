В России людей напугал странный шум в небе: местные боятся Апокалипсиса

Сегодня, 13:56

Страшный грохот с неба напугал жителей нескольких регионов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Жители Кемеровской области России недавно очень испугались странным звукам с неба. Властям поступали сообщения, что источники звука определить не могут, однако они производят весьма устрашающее впечатление. 

Об этом пишет Baikal24.

Странно, что за сутки до этого в Пермском крае, расположенном почти в двух тысячах километрах западнее, местное население тоже слышало подобные хлопки и грохот с неба. Спасательные службы зафиксировали более ста звонков. 

В МЧС заявили, что источником могли быть сверхзвуковые самолеты, которые преодолевали звуковой барьер над населенными пунктами. Такую версию выдвинули как в Перми, так и в Кемеровской области. Спасатели также заверили, что в этих регионах никаких техногенных и природных катаклизмов в последнее время не зафиксировано. Однако, в настоящее время сверхзвуковые самолеты есть только у военных. Никакой связи с действиями вооруженных сил РФ и звуками пока также не обнаружено. 

Напомним, ранее не менее авторитетный научный журнал The Journal of Geology написал, что Земля пережила огненный апокалипсис

Ранее ученые сделали невероятный вывод о том, как погибнет Земля.

А в середине прошлого года ученые заявили, что через 50 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период.
Россия, конец света, небо, звуки

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