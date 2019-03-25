Российскую учительницу выгнали из школы за фото в купальнике

Женщина вызвала критику со стороны дирекции школы

Учительницу уволили из-за снимка в купальнике Фото: Pixabay

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова лишилась работы в гимназии №45 Барнаула из-за фотографии в закрытом купальнике. Россиянка, которая является членом Федерации зимнего плавания, сфотографировалась возле озера зимой, чем вызвала критику со стороны дирекции школы.

Учительницу уволили из-за фото в купальнике Фото: Вконтакте

По информации издания "Тайга-Инфо", после публикации снимка на Кувшинникову стала оказывать давление директриса школы Ольга Гайн, расценившая фото как "пятно на репутации школы". Она потребовала, чтобы учительница написала заявление об уходе по собственному желанию. Несмотря на поддержку со стороны родителей, Кувшинникова уволилась из школы.

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Фотография была сделана во время акции в поддержку зимней Универсиады "Белые медведи" у озера Пионерское. На ней Кувшинникова стоит в закрытом спортивном купальнике и держит грамоту.

Напомним, повзрослевший школьник отомстил учителю, который унизил его 20 лет назад. Кроме этого, мы писали, что на Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой.

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