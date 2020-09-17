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Рыбак отправил послание в бутылке и спустя 20 лет неожиданно получил ответ: фото

Сегодня, 10:05

Письмо нашли в Норвегии – за тысячи километров от места отправки

У 57-летнего рыбака Джона Каннингема из ирландского поселка Киллибегс есть интересное хобби – он вкладывает письма в бутылки и бросает их в море, "чтобы посмотреть, найдутся ли они потом". Одно из таких посланий обнаружили в Норвегии – через 20 лет и за тысячи километров от места отправки. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Письмо в бутылке нашлось спустя 20 лет за тысячи километров от места отправки
Письмо в бутылке нашлось спустя 20 лет за тысячи километров от места отправки
Фото: instagram.com/thesun

Однажды неизвестный пользователь Facebook прислал Джону запрос на общение. Как выяснилось, этот мужчина обнаружил одну из бутылок на острове Грип у побережья Норвегии.

"Ту бутылку я бросил в море в 130 километрах к востоку от Шетландских островов в Шотландии 10 февраля 1999 года. Указал дату, а также попросил связаться со мной, – рассказывает рыбак. – Сначала я не мог поверить в это и был абсолютно шокирован. Надеюсь, что это не последняя находка, ведь много моих посланий в бутылках до сих пор плавают в морях по всему миру".

Ранее письма Каннингема находили жители Исландии и Кабо-Верде.

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Напомним, летом 2019 года жительница канадского города Ванкувер Никки Саадат собирала вблизи архипелага Хайда-Гуай водоросли и обнаружила в океане пластиковую бутылку с посланием на неизвестном ей языке.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

Кроме этого, жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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