Рыбак отправил послание в бутылке и спустя 20 лет неожиданно получил ответ: фото
Письмо нашли в Норвегии – за тысячи километров от места отправки
У 57-летнего рыбака Джона Каннингема из ирландского поселка Киллибегс есть интересное хобби – он вкладывает письма в бутылки и бросает их в море, "чтобы посмотреть, найдутся ли они потом". Одно из таких посланий обнаружили в Норвегии – через 20 лет и за тысячи километров от места отправки. Об этом сообщает таблоид The Sun.
Однажды неизвестный пользователь Facebook прислал Джону запрос на общение. Как выяснилось, этот мужчина обнаружил одну из бутылок на острове Грип у побережья Норвегии.
"Ту бутылку я бросил в море в 130 километрах к востоку от Шетландских островов в Шотландии 10 февраля 1999 года. Указал дату, а также попросил связаться со мной, – рассказывает рыбак. – Сначала я не мог поверить в это и был абсолютно шокирован. Надеюсь, что это не последняя находка, ведь много моих посланий в бутылках до сих пор плавают в морях по всему миру".
Ранее письма Каннингема находили жители Исландии и Кабо-Верде.
Напомним, летом 2019 года жительница канадского города Ванкувер Никки Саадат собирала вблизи архипелага Хайда-Гуай водоросли и обнаружила в океане пластиковую бутылку с посланием на неизвестном ей языке.
Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями
Кроме этого, жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад.
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