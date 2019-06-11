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Самая дорогая картина в мире найдена на яхте: это шедевр Леонардо да Винчи

Картину обнаружили на яхте, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:55
Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира"
Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира"
Фото: AFP

Самая дорогая картина в мире "Спаситель мира" итальянского живописца эпохи Возрождения Леонардо да Винчи нашли на яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману. Об этом сообщает портал Artnet.

Как отмечают источники, полотно останется на судне до тех пор, пока в провинции Эль-Мадина не завершится строительство культурного центра, где предположительно будет храниться работа да Винчи в будущем.

Смотрите видео: как шедевр Леонардо да Винчи за 450 миллионов бесследно пропал


О пропаже картины стало известно в марте 2019 года. Картину должны были разместить в Художественном музее в Абу-Даби еще 18 сентября прошлого года, однако в музей отменил выставку без объяснения причин. Перед этим работу выставляли в Лувре, и при перевозке из Франции в Объединенные Арабские Эмираты она загадочно исчезла.

На картине "Спаситель мира" изображен Иисус Христос. Она была написана около 1500 года. На протяжении долгого времени работа считалась утерянной, но в 1958 году ее выставили на аукцион под авторством одного из учеников Леонардо да Винчи, тогда она ушла с молотка за 45 фунтов стерлингов.

Картина "Спаситель мира", Леонардо да Винчи Фото: Christie`s
Картина "Спаситель мира", Леонардо да Винчи Фото: Christie`s

В 2007 году после завершения реставрационных работ эксперты заключили, что "Спасителя мира" написал сам художник. В 2013 году ее купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев за 127,5 миллиона долларов, а продал на аукционе Christieʼs в 2017-м за рекордные 450 миллионов долларов.

К слову, издание The Guardian отмечает, что выставлять произведения искусства на своих суперяхтах становится традицией среди миллиардеров. Так на суперяхте Topaz Мансура ибн Зайда аль-Нахайяна стоимостью 450 млн долларов находятся сотни произведений искусства.

Напомним, что в январе этого года в Третьяковской галерее произошло дерзкое ограбление – мужчина вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Кроме того, минувшей осенью трое мужчин украли в Вене картину Пьера Огюста Ренуара "Залив, море, зеленые скалы".

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Источник: Сегодня
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