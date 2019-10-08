Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сделал себя сам: бродячий кот получил престижную работу и личного спикера

Ассоциации адвокатов задумались над тем, что коту Леону также необходим личный кабинет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
Кот Леон Фото: dr_leon_advogato / instagram
Кот Леон
Фото: dr_leon_advogato / instagram

Бродячий котенок Леон проживает из Бразилии однажды случайно забрел в здание городской ассоциации адвокатов, спасаясь от грозы. Затем питомец начал все чаще проникать в здание и так полюбился сотрудникам, что они решили дать ему убежище, пишет Metro.

Читайте также:
Студент благодаря образу кота получил пожизненный зачет: видео

Совет адвокатов решил не выбрасывать котенка обратно на улицу: и вот Леон имеет полное право расхаживать, где ему захочется, ведь теперь он кот-ресепшионист. Обязанности питомца – сидеть возле входа и приветствовать гостей.

Смотрите видео: в Италии кот получил огромное наследство

Любопытно, что новый работник принес компании огромную популярность в соцсетях. За это котенка повысили до адвоката и выдали бейджик. У него есть свой спикер, а также в ассоциации задумались над тем, что Леону необходим личный кабинет.

Кот Леон
Фото: instagram.com/dr_leon_advogato
Кот Леон
Фото: instagram.com/dr_leon_advogato
Кот Леон
Фото: instagram.com/dr_leon_advogato
Кот Леон
Фото: instagram.com/dr_leon_advogato
Кот Леон
Фото: instagram.com/dr_leon_advogato
Кот Леон
Фото: instagram.com/dr_leon_advogato
1/6

"К сожалению, больше животных мы взять не можем – вместо этого мы будем финансировать компании, которым эти занимаются. Мы станем примером для всей Бразилии", – рассказал спикер Леона.

Напомним, чиновник добивался "увольнения" кота и сам лишился работы. Кроме этого, в исторический музей Днепра взяли на работу кота.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото "Инопланетяне": 10 курьезных фото котов без шерсти Видео любвеобильного кошачьего семейства умилило сеть Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото
фото видео работа Бразилия кот
Реклама

Новости партнеров

"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души

Популярные статьи

Сегодня, 11:20Food

Всемирный день зрения 2019: топ-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

Вчера, 13:27Fun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

Вчера, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Вчера, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Вчера, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октябряТехно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

6 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

6 октябряШоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

6 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

Новости партнеров

Как на 13 кв. м разместить все, что нужно молодому человеку
Как на 13 кв. м разместить все, что нужно молодому человеку
Самые красивые городские аллеи мира: топ-15. Фото
Самые красивые городские аллеи мира: топ-15. Фото
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Тает на глазах: Рианна показала постройневшую фигуру
Тает на глазах: Рианна показала постройневшую фигуру
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Поздний ужин: правила, которые помогут тебе не поправиться
Поздний ужин: правила, которые помогут тебе не поправиться