Сделал себя сам: бродячий кот получил престижную работу и личного спикера

Ассоциации адвокатов задумались над тем, что коту Леону также необходим личный кабинет

Кот Леон Фото: dr_leon_advogato / instagram

Бродячий котенок Леон проживает из Бразилии однажды случайно забрел в здание городской ассоциации адвокатов, спасаясь от грозы. Затем питомец начал все чаще проникать в здание и так полюбился сотрудникам, что они решили дать ему убежище, пишет Metro.

Совет адвокатов решил не выбрасывать котенка обратно на улицу: и вот Леон имеет полное право расхаживать, где ему захочется, ведь теперь он кот-ресепшионист. Обязанности питомца – сидеть возле входа и приветствовать гостей.

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Любопытно, что новый работник принес компании огромную популярность в соцсетях. За это котенка повысили до адвоката и выдали бейджик. У него есть свой спикер, а также в ассоциации задумались над тем, что Леону необходим личный кабинет.

Кот Леон Фото: instagram.com/dr_leon_advogato Кот Леон Фото: instagram.com/dr_leon_advogato Кот Леон Фото: instagram.com/dr_leon_advogato Кот Леон Фото: instagram.com/dr_leon_advogato Кот Леон Фото: instagram.com/dr_leon_advogato Кот Леон Фото: instagram.com/dr_leon_advogato 1/6

"К сожалению, больше животных мы взять не можем – вместо этого мы будем финансировать компании, которым эти занимаются. Мы станем примером для всей Бразилии", – рассказал спикер Леона.

Напомним, чиновник добивался "увольнения" кота и сам лишился работы. Кроме этого, в исторический музей Днепра взяли на работу кота.

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