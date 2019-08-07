В исторический музей Днепра взяли на работу кота

В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook.
"Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей. Семен получил паспорт и все прививки и допущен к работе", – заявили волонтеры.
Также в обществе защиты животных рассказали, что уличный кот, живший в одном из местных дворов, ранее исчез, а потом появился израненный. Благодаря стараниям зоозащитников кота удалось вылечить, и сейчас он заполучил вакантное место в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого.
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