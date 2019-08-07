Животное получило паспорт и все прививки, и допущено к работе

Фото: facebook.com/VernostAnimalRescueDnepr

В исторический музей Днепра взяли на работу кота https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD,%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD,%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9 2019-08-07T03:52:33+03:00 Днепр Животное получило паспорт и все прививки, и допущено к работе

В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook.

"Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей. Семен получил паспорт и все прививки и допущен к работе", – заявили волонтеры.

Также в обществе защиты животных рассказали, что уличный кот, живший в одном из местных дворов, ранее исчез, а потом появился израненный. Благодаря стараниям зоозащитников кота удалось вылечить, и сейчас он заполучил вакантное место в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого.

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