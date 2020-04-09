Секретные цифры на руке: ведущая новостей оставила зрителям тайное послание, фото

Виктория Дербишир обратила внимание на "действительно важную проблему", пишут пользователи сети

Известная британская телеведущая Виктория Дербишир во время эфира на BBC One оставила на своей руке секретное послание для телезрителей. Журналистка написала номер горячей линии для жертв домашнего насилия. Соответствующую фотографию женщина разместила на своей официальной странице в Twitter.

Дербишир отметила, что эта горячая линия приняла на 25% звонков больше на прошлой неделе. Во время карантина на 150% увеличилась посещаемость сайта для помощи пострадавшим от домашнего насилия. Горячая линия, по ее словам, работает круглосуточно.

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Виктория Дербишир Фото: GEOFF PUGH

Под сообщением подписчики поблагодарили Викторию за то, что она обратила внимание на "действительно важную проблему", которая спровоцирована введением карантина.

Твит Виктории Дербишир собрал больше двух тысяч лайков и репостов.

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