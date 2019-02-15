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Сексуальную фитнес-модель на пляже укусила свинья: видео

Девушка не ожидала, что животное нападет на нее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:38
Мишель Левин Фото: instagram.com/michelle_lewin
Мишель Левин
Фото: instagram.com/michelle_lewin

Знаменитая фитнес-модель Мишель Левин выложила в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее кусает свинка. В ролике видно, как девушка прогуливается по пляжу, позирует. За ней идут свиньи. Одно из животных приближается к модели и кусает за ягодицу. Девушка не ожидала, что свиньи ее укусят, и попыталась убежать от них.
 

INSTAGRAM (@michelle_lewin)

На Багамах, где находилась Мишель, свиньи очень распространены. Туристы часто приезжают именно сюда, чтобы сфотографироваться с этими животными.

За пару дней ролик Мишель Левин Instagram в собрал больше пяти миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Ранее мы писали, что бродячий пес чуть не испортил съемки видео известной фитнес-модели Мишель Левин. Неизвестно откуда выскочившая собака напугала Мишель и пыталась ее схватить за ноги. Через какое-то время стало понятно, что собака настроена игриво и съемки продолжились.

Тем временем, в России свиньи заживо съели женщину. Животные нанесли женщине множественные повреждения и она умерла от потери крови.

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Источник: Сегодня
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