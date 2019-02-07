В России свиньи заживо съели женщину
Животные нанесли женщине множественные повреждения, и она умерла от потери крови
В Малопургинском районе Удмуртии свиньи насмерть загрызли хозяйку. Как сообщили Udm-info в пресс-службе СУ СК РФ по Удмуртии, 56-летняя местная жительница зашла в хлев, чтобы накормить свиней, но у нее случился эпилептический припадок и она потеряла сознание.
Животные нанесли женщине множественные повреждения, и она умерла от потери крови. Утром тело жены в хлеву обнаружил муж, который накануне почувствовал недомогание, лег спать пораньше и поэтому не хватился супруги.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза.
Ранее подобный случай произошел в селе Ковалевка Николаевской области. Там вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина. Растерзанное тело 80-летнего пенсионера было обнаружено на территории его же домовладения. Туловище без головы, рук и внутренних органов нашли соседи, которые забили тревогу в связи с длительным отсутствием мужчины и пришли к нему во двор.Перед ними предстала страшная картина: домашние вьетнамские свиньи буквально доедали своего хозяина.
Также мы писали, что в Омской области РФ мужчину и женщину осудили за убийство фермера, тело которого они скормили свиньям. 40-летнего мужчину, гражданина республики Казахстан, приговорили к 17 годам колонии строгого режима. А его 43-летнюю сообщницу, мать троих несовершеннолетних детей, — к девяти годам колонии общего режима.
А фермер Мигель Анайя Пабло из городка Сан-Лукас-Охитлан на юго-западе Мексики стал жертвой агрессивной свиньи, которая оттяпала ему мужское достоинство и три пальца.
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