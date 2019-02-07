В России свиньи заживо съели женщину

Животные нанесли женщине множественные повреждения, и она умерла от потери крови

Фото: Pixabay

В России свиньи заживо съели женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b8f/86a/5c5b8f86a61a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b8f/86a/5c5b8f86a61a1.jpg 2019-02-07T04:46:00+02:00 Россия Животные нанесли женщине множественные повреждения, и она умерла от потери крови

В Малопургинском районе Удмуртии свиньи насмерть загрызли хозяйку. Как сообщили Udm-info в пресс-службе СУ СК РФ по Удмуртии, 56-летняя местная жительница зашла в хлев, чтобы накормить свиней, но у нее случился эпилептический припадок и она потеряла сознание.

Животные нанесли женщине множественные повреждения, и она умерла от потери крови. Утром тело жены в хлеву обнаружил муж, который накануне почувствовал недомогание, лег спать пораньше и поэтому не хватился супруги.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза.

Ранее подобный случай произошел в селе Ковалевка Николаевской области. Там вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина. Растерзанное тело 80-летнего пенсионера было обнаружено на территории его же домовладения. Туловище без головы, рук и внутренних органов нашли соседи, которые забили тревогу в связи с длительным отсутствием мужчины и пришли к нему во двор.Перед ними предстала страшная картина: домашние вьетнамские свиньи буквально доедали своего хозяина.

Также мы писали, что в Омской области РФ мужчину и женщину осудили за убийство фермера, тело которого они скормили свиньям. 40-летнего мужчину, гражданина республики Казахстан, приговорили к 17 годам колонии строгого режима. А его 43-летнюю сообщницу, мать троих несовершеннолетних детей, — к девяти годам колонии общего режима.

А фермер Мигель Анайя Пабло из городка Сан-Лукас-Охитлан на юго-западе Мексики стал жертвой агрессивной свиньи, которая оттяпала ему мужское достоинство и три пальца.

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