Сеть рассмешил медведь, который поправил женщине прическу
Забавный инцидент произошел в экологическом парке Чипинке
В интернете появилось видео с медведем, который подошел к группе туристов и потрогал прическу одной из женщин. В описании ролика указано, этот случай произошел в экологическом парке Чипинке, расположенном в мексиканском городе Монтеррей. Об этом сообщает Herald Publicist.
На записи можно увидеть, как два медведя сначала гуляли у обочины дороги, а затем один из них приблизился к посетителям парка. Понюхав людей, животное остановилось возле одной женщины и, встав за ее спиной в полный рост, погладило лапой ее волосы. Туристы при появлении зверя старались вести себя спокойно.
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Ранее "Сегодня" писали о том, как полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик о медвежонке, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы. Кроме этого, мы рассказывали, как в США во двор частного дома пришел медведь-"футболист".
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