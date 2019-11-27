Сеть рассмешил медведь, который поправил женщине прическу

Забавный инцидент произошел в экологическом парке Чипинке

Медведь развеселил туристов Фото: Mark Basarab / Unsplash

В интернете появилось видео с медведем, который подошел к группе туристов и потрогал прическу одной из женщин. В описании ролика указано, этот случай произошел в экологическом парке Чипинке, расположенном в мексиканском городе Монтеррей. Об этом сообщает Herald Publicist.

На записи можно увидеть, как два медведя сначала гуляли у обочины дороги, а затем один из них приблизился к посетителям парка. Понюхав людей, животное остановилось возле одной женщины и, встав за ее спиной в полный рост, погладило лапой ее волосы. Туристы при появлении зверя старались вести себя спокойно.

Смотрите видео: в США медведь украл еду у собак и сбежал в лес

Ранее "Сегодня" писали о том, как полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик о медвежонке, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы. Кроме этого, мы рассказывали, как в США во двор частного дома пришел медведь-"футболист".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.