Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сеть рассмешил медведь, который поправил женщине прическу

Забавный инцидент произошел в экологическом парке Чипинке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Медведь развеселил туристов Фото: Mark Basarab / Unsplash
Медведь развеселил туристов
Фото: Mark Basarab / Unsplash

В интернете появилось видео с медведем, который подошел к группе туристов и потрогал прическу одной из женщин. В описании ролика указано, этот случай произошел в экологическом парке Чипинке, расположенном в мексиканском городе Монтеррей. Об этом сообщает Herald Publicist.

На записи можно увидеть, как два медведя сначала гуляли у обочины дороги, а затем один из них приблизился к посетителям парка. Понюхав людей, животное остановилось возле одной женщины и, встав за ее спиной в полный рост, погладило лапой ее волосы. Туристы при появлении зверя старались вести себя спокойно.

Смотрите видео: в США медведь украл еду у собак и сбежал в лес

Ранее "Сегодня" писали о том, как полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик о медвежонке, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы. Кроме этого, мы рассказывали, как в США во двор частного дома пришел медведь-"футболист".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Чиновник решил спасти 30 медведей от уничтожения оккупантами Крыма Медведь напал на человека в цирке на глазах у зрителей (видео) Российский боец ММА похвастался тем, как поборол огромного медведя В Турции медведей устроили на "работу": появилось забавное видео
видео Мексика медведь прикол
Реклама

Новости партнеров

Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
"Мы разъехались": Потап показал утреннее фото с Каменских
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 05:58Fun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

Вчера, 14:58Wellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

Вчера, 11:36Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 08:19Fun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряПсихология

Три черты характера, из-за которых вы останетесь одни

25 ноябряFun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

25 ноябряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

25 ноябряTravel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

25 ноябряFood

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

25 ноябряШоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

25 ноябряFun

Умер последний суматранский носорог: как выглядело животное

25 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Новости партнеров

Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Девушка дня. Самая привлекательная спортсменка мира Алиса Шмидт
Девушка дня. Самая привлекательная спортсменка мира Алиса Шмидт
Бисквит для торта пышный и простой в духовке
Бисквит для торта пышный и простой в духовке
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»