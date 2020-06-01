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Швыряющая папку ведущая новостей случайно попала в прямой эфир: видео

Сегодня, 11:53

Инцидент произошел во время трансляции репортажа из Миннеаполиса

Американская журналистка Крис Янсинг в прямом эфире выпуска новостей на канале MSNBC с негодованием швырнула на стол папку. Журналистка была уверена, что в этот момент ее не снимают. Инцидент произошел во время трансляции репортажа из Миннеаполиса, посвященного протестам и погромам в городах США из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда во время ареста полицейскими.

Как сообщает издание The Independent, эмоциональная реакция телеведущей, возможно, связана с тем, что она не смогла пообщаться с корреспондентом из-за проблем со связью. Через пару секунд Крис Янсинг продолжила вести передачу. Фрагмент эфира опубликовал в Twitter пользователь Acyn. Его видео набрало более 300 тысяч просмотров.

"Не представляю даже, как они справляются в такие дни. Моя поддержка каждому из них", "Крис Янсинг – это все мы в 2020 году", "Вам нужно немного выпить, расслабиться", – пишут в комментариях пользователи Сети.

.Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

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Кроме этого, "Сегодня" писали об американской ведущей выпуска новостей на телеканале TODAY Ходе Котб, которая расплакалась, когда узнала, что игрок в американский футбол Дрю Брис пожертвует на борьбу с коронавирусом пять миллионов долларов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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