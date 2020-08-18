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Сирота рассказал журналистке о своей мечте: теперь пять тысяч пар хотят забрать его из приюта, видео

Сегодня, 11:57

Департаменту опеки приходится работать сверхурочно, чтобы выбрать для мальчика идеальных родителей

10-летний мальчик-сирота по имени Джордан из Оклахомы (США) после интервью с журналисткой телеканала KFOR привлек к себе внимание общественности и, вероятно, скоро найдет родителей. Заявки на его усыновление подали больше пяти тысяч пар. Об этом пишет издание Mirror.

Джордан и его младший брат Брайан потеряли родителей больше шести лет назад. В прошлом году Брайана усыновили, а Джордан до сих пор живет в приюте. Недавно туда приехала съемочная группа телеканала KFOR.

Журналистка спросила у Джордана: "Если бы ты мог попасть куда угодно во всем мире, что это было бы за место?". Мальчик ответил: "В новый дом на вечеринку по случаю моего усыновления". Затем девушка поинтересовалась, какие три желания он бы загадал, если бы знал, что они точно исполнятся.

"Я бы пожелал, чтобы у меня была семья, семья и еще раз семья. Это единственное, о чем я мечтаю. Чтобы я всегда мог позвонить своим родителям. Или просто маме. Или папе. Не важно, кто это будет", – сказал Джордан.

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После того как интервью показали на телевидении, в приют поступило огромного количество заявок от желающих усыновить мальчика. Департаменту опеки приходится работать сверхурочно, чтобы выбрать для него идеальных родителей.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о семье из Житомирской области, которая взяла на воспитание 13 детей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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